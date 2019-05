Möödunud aastal oli Eestis 190 muuseumi 249 külastuskohaga. Iga kolmas muuseum oli koduloomuuseum ning neljandik erimuuseumid, mis on spetsialiseerunud mõnele kitsamale teemale.

Külastajate silmis olid populaarseimad just viimased. Erimuuseume külastati möödunud aastal statistikaameti andmetel kokku üle 750 000 korra. Ka kunstimuuseumidesse jagus palju külastajaid, kokku käidi neis 650 000 korda.

Haridusprogrammidest osavõtjaid leiab samuti kõige rohkem erimuuseumidest ja kunstimuuseumidest. Kui kooliealised külastajad osalesid eelkõige erimuuseumide ning teadus- ja tehnikamuuseumide haridusprogrammides siis täiskasvanute seas olid populaarseimad kunstimuuseumide haridusprogrammid.

Hoolimata mõningasest langusest on Eesti muuseumikülastuste arvu poolest endiselt Euroopas esimeste seas. Kui Eestis oli 1000 elaniku kohta veidi üle 2500 muuseumikülastuse, siis Euroopa muuseumide statistika organisatsiooni EGMUS andmetel jääb vastav näitaja enamuses Euroopa riikides oluliselt madalamale.

Sel laupäeval tähistatakse Eestis üleeuroopalist muuseumiööd. Kord aastas, ühel maikuu laupäeval, on muuseumid avatud tavapärasest kauem ning sissepääs on kõigile tasuta. Sel aastal on Eesti muuseumiöö teemaks "Öös on mustreid", millega kutsutakse külastajaid tabama mustreid elus meie ümber ning küsima, milliste mustrite osad nad ise on.