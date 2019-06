Ühes paljude teiste Päratrusti filmidega annetas need Rahvusarhiivi filmiarhiivile Hardi Volmer.

1979. aastal asutatud Päratrusti loomingulisse kollektiivi kuulusid ERKI tudengid Hardi Volmer, Rao Heidmets, Riho Unt, Veljo Vingissaar, Udo Vool, Eerik Olle, Jüri Kermik ja Jaak Arro. "Koondise" filmid, mida näidati Tallinna noorte seas kiiresti populaarsuse võitnud performatiivsetel kontserditel, torkavad Nõukogude Eesti filmipärandi kontekstis silma nii oma provokatiivselt võimuvastase meelsuse, ebatavaliselt käremeelse väljendusviisi kui ka unikaalse linastusmudeli poolest.

Hardi Volmer kommenteeris filmi linastumist festivalil: "Iga film leiab kord festivali. "Kalkaril" kulus selleks 40 aastat!" Volmer on ka ise festivalil kohal filmi taustast ja sünniloost kõnelemas. Samuti esineb sissejuhatava sõnavõtuga Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor Eva Näripea.

1999. aastal USAs Lõuna-Carolina ülikoolis biennaalina alanud Orhpans Film Symposium on üks olulisemaid arhiivifilmidele keskendunud rändfestivale, mis käsitleb peavoolukino väljalt kõrvale jäävat audiovisuaalpärandit: amatöör-, tudengi- ja eksperimentaalfilme, ringvaateid, õppe-, etnograafilisi ja reklaamfilme, aga ka filmidest välja jäänud materjali (nt võttematerjal, näitlejaproovid jne), unustusse vajunud teletoodangut jms.

Tänavune Orphans eksponeerib poliitilise radikalismi ja eksperimentaalfilmi väljendusvahendite ristteel valminud ekraaniteoseid. Niisugune rõhuasetus on tihedalt seotud Austria filmimuuseumi enam kui poole sajandi pikkuse tegevusega ebakonventsionaalse filmikunsti tutvustamisel.

Rahvusarhiiv osaleb Orphansi sümpoosionil teist korda. 2018. aasta aprillis New Yorki Museum of the Moving Image'is toimunud Orphansil esitles arhiiv Kalju Komissarovi, Peeter Toominga ja Enn Säde lühifilmi "Sentimentaalne novell" (1966), mis valmis Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri III lennu tudengite osalusel.