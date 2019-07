Jaapani välisminister tunnustas PÖFFi aukirjaga

PÖFF on aastate jooksul näidanud rohkem kui sadat Jaapani filmi, millest kümmekond on võitnud ka erinevaid auhindu. Lisaks on PÖFFi korraldatav Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival pärjanud elutööpreemiaga Jaapani lavastajaid Shinya Tsukamotot ja Hideo Nakatat.

Festivali juhi Tiina Loki sõnul on PÖFF pidanud kaugete maade kultuuride tutvustamist oma missiooniks ja erilisel kohal on nende seas alati olnud Jaapan. "Eesti vaataja armastab Jaapani filme, mida näitavad väljamüüdud saalid ja see, et nii mõnigi neist on võitnud ka publikuauhinna. Kuigi kaks geograafiliselt justkui kauget kultuuri, on Eesti ja Jaapani vahel vaimses plaanis ka üllatavaid sarnasusi," ütles ta.

Kokku autasustas Jaapani välisministeerium teenete eest 63 organisatsiooni ja 206 üksikisikut kogu maailmast. Eestist pälvis autasu veel Jaapani kultuuriklubi Asashio.