Tartu armastusfilmide festival keskendub tänavu muusikale

USA režissööri Jonathan McHugh´ dokumentaalfilm "Elagu rock!" räägib fännidest, kelle jaoks rock´n´roll on midagi enamat kui ainult muusika. See on metsik rõõm, sõnulseletamatu kirg ja elustiil, mis on pannud tuhandeid n-ö rokiperekondi vanaisadest lastelasteni unustama igapäevamured ja sõitma kas või sadade kilomeetrite taha, et elada ennast välja rajul kontserdil. Oma suhet rokiga avavad Tartut külastav Metallica, Guns N'Roses, Korn, Rob Zombie... ja muidugi fännid ise – selle filmi peakangelased. Eesti toimub filmi maailmaesilinastus.

Tuntud briti režissöör Peter Webber, kes on suur reggae-fänn, dokumenteerib filmis "Inna de Yard. Jamaica hing", kuidas tõeliste reggae-legendide ühinemisest sündinud kollektiiv Inna de Yard – Jamaica oma Buena Vista Social Club – salvestab plaati ja mõtestab oma surematute hittide taustal Jamaica elulaadi ja reggae-muusika fenomeni.

Šveitsi režissööri Sophie Huberi dokumentaalfilm "Blue Note Records – rohkem kui noodid" harutab üksipulgi lahti 20. sajandi kõige olulisematele džässmuusikutele hääle andnud plaadifirma Blue Note Records loo. Olgu selleks Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane või Art Blakey – kõik nad leidsid väljundi selles 1939. aastal New Yorgis asutatud ettevõttes, mille lipukiri – absoluutne muusikaline vabadus – kehtib tänase päevani välja. Film on linastunud pea kõigil olulisematel dokumentaalfilmide festivalidel ja jõudis äsja ka USA kinodesse.

Mängufilmidest jõuab Tartuffil ekraanile legendaarse trompetisti Miles Davise eluloofilm "Tabades Milesi" – see Don Cheadle´i lavastatud linateos keskendub perioodile, kui Miles Davis oli avalikust elust kõrvale tõmbunud ega puudutanud viie aasta jooksul oma pilli. Juba moodsasse klassikasse kuuluvad "Velvet Goldmine" – Todd Haynesi film glam rock´i hiilgeaegadest, täis silmipimestavat sädelust, dekadentlikke dändisid, hägusaid sugudevahelisi piire, võluvaid hallutsinatsioone ja psühhedeelset rokki, aga ka Baz Luhrmanni rohkem kui 20 aastat tagasi loorbereid lõiganud "Romeo + Julia" – klassikalise armastusloo tänapäevastatud variant, kus vihisevad kuulid, kihutavad autod ning kõlab hoogne rokkmuusika, esitajaiks Radiohead, Garbage ja paljud teised nimekad bändid.

Kõigi animatsioonisõprade meeleheaks näitab Tartuff ka George Dunningi klassikalist filmi "Kollane allveelaev", milles värvikat paradiisisarnast maad Pepperland ründavad muusikat vihkavad sinised pahalased. Neile astuvad laulude ja armastusega vastu kollasel allveelaeval seilavad biitlid John, Ringo, George ja Paul.

Kõik PÖFFi armastusfilmide festivali seansid tasuta. Kokku jõuab Tartu raekoja platsi väliekraanile 11 ja Athena keskuse kinosaali ekraanile 8 filmi. Festival toimub 12. kuni 17. augustini.

Kogu programmi avalikustab Tartuff juuli lõpus.