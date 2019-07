Tartuff näitab Leonard Coheni suurt armastuslugu

Nende kaootiline suhe, mis arenes 1960. aastatel Kreekas asuval Hydra saarel, inspireeris Cohenit kirjutama selliseid laule nagu "So Long, Marianne", "Hey, That´s No Way to Say Goodbye" ja "Bird on the Wire". 1970. aastatel läksid nad lahku, kuid ei kaotatud sidet.

Coheni viimase kirja sai Marianne kätte oma surivoodil. "Mu kallis Marianne! Ma olen sinust ainult natuke maas, piisavalt lähedal, et ulatada sulle käsi. Minu vana keha on alla andnud, nagu ka sinu oma, ja väljatõstmise teatis jõuab neil päevil minuni. Ma ei ole kunagi unustanud sinu armastust, sinu ilu. Aga sa tead seda isegi. Ma ei pea enam midagi lisama. Head reisi, vana sõber. Näeme peagi. Armastuse ja tänulikkusega. Leonard," seisis seal. Marianne Ihlenil jäi elada ainult mõni päev, ta suri 2016. aasta juulis Norras, kolm kuud hiljem järgnes talle teisel pool ookeani Leonard Cohen.

