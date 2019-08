Kultuuriportaali 10 soovitust, mida Tartuffil vaadata

"Kaadris on Tartu. Filmimaa Lõuna-Eesti"

Ega Tartu ole kehvem filmilinn kui Tallinn, mis sest, et Christopher viimase valis. Isegi "Karujaht Pärnumaal" pole Pärnus, vaid Tartus ja selle ümbruses vändatud. Lõuna-Eestist me ei räägigi: sealne kohavaim on inspireerinud selliseid linateoseid nagu "Viimne reliikvia", "Hullumeelsus" ja "Nipernaadi". "Kaadris on Tartu! Filmimaa Lõuna-Eesti" on tantsukunstiga sünteesitud film-kollaaž, mis on pühendatud selle piirkonna kinematograafilisele fenomenile.

Esmaspäeval, 12. augustil kell 21.45 Raekoja platsil

"Rumal noor süda"

15-aastased lapsed saavad lapse. Äge lugu Lennist ja Kiirast, kelle armastus on täis tagasilööke, aga tunnete ehedus aitab neil kõigest üle saada. Berliini festivali parim noortefilm. Üks Soome filmi tänavusi suurimaid ekspordiartikleid.

Teisipäeval, 13. augustil kell 22 Raekoja platsil

"Ditte ja Louise"

Taani komödiandid Ditte Hansen ja Louise Mieritz astuvad üles iseendana – "parim enne" möödas keskealiste näitlejatena – ja naeravad eelarvamuste üle, mis puudutavad vanust, tööd, sugu ja perekonda. Ootamatud ja absurdsed situatsioonid ning terav, kohati üle võlli dialoog.

Kolmapäeval, 14. augustil kell 22 Raekoja platsil

"Blue Note Records – rohkem kui noodid"

Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane, Art Blakey ... – kõik nad leidsid väljundi selles 1939. aastal New Yorgis asutatud plaadifirmas, mille omanikud – Natsi-Saksamaalt emigreerunud Alfred Lion ja Francis Wolff – olid rohkem muusikaentusiastid kui ärimehed ega seadnud nende ümber kogunenud muusikutele mingeid piire. Kuidas valmisid džässiajaloo legendaarsed plaadid, mida arvavad Blue Note Recordsi fenomenist muusika suurkujud, kuidas on Blue Note mõjutanud hiphop-muusikat – see põhjalik, samas haarav film peaks olema kohustuslik igale muusikasõbrale.

Neljapäeval, 15. augustil kell 16 Athena keskuses

"Elagu rock!" ja "Kas rock on surnud?"

Tartuffil maailmaesilinastuv ookeanitagune dokumentaalfilm "Elagu rock!" räägib rokkmuusika lummusest: fännidest, kelle jaoks rock´n´roll on midagi enamat kui ainult muusika, aga ka maailmakuulsatest rokkaritest, kes püüavad selgitada, mis on roki fenomen. Filmist inspireeritud vestlusringis aga uuritakse, miks räägitakse üha sagedamini roki surmast.

"Elagu rock!" linastub neljapäeval, 15. augustil kell 19 Athena keskuses, vestlusring "Kas rock on surnud?" algab samal päeval kell 17.45 Tartuffi kohvikus

"Ärtuemand"

Sundance´i festivalil publikuauhinna võitnud Taani filmis "Ärtuemand" võrgutab keskealine pereema oma teismelise kasupoja, tekitades olukorra, kust keegi võitjana välja ei tule. May el-Toukhy provokatiivses kiredraamas mängib peaosa Trine Dyrholm. Oma osatäitmise eest pälvis ta Põhjamaade suurimal, Göteborgi filmifestivalil parima näitleja auhinna. Ühtlasi nimetati "Ärtuemand" parimaks Põhjamaade filmiks ja publiku soosikuks.

Reedel, 16. augustil kell 23.45 Raekoja platsil

"Kevad südames"

Tänavu saab 35 aastat selle muusikalise lastefilmi valmimisest, mis jäädvustas tuleviku tarbeks Toomas Uibo ingelliku lauluhääle. Aga mitte ainult sellepärast ei ole "Kevad südames" vaatamist väärt. See on ka huvitav diskoajastu tunnismärk 1980. aastate esimese poole eesti filmikunstis. Külla tulevad režissöör Mati Põldre ja peaosatäitja Toomas Uibo.

Laupäeval, 17. augustil kell 16 Athena keskuses

Andres Rootsi plaadiesitlus

Mullu brittide poolt aasta bluusimeheks valitud Andres Rootsi viimane stuudioalbum "Breakfast in September" tõusis talvel nii Suurbritannia kui Prantsusmaa raadiote enimmängitud bluusiplaatide esikümnesse. Nüüd on Tartu kitarrist valmis saanud uue plaadi, nelja looga soolo-EP "Waiting Around". Tegu on esimese Tartu tehases Vinyl Plant pressitud 7-tollise vinüülplaadiga.

Laupäeval, 17. augustil kell 20 Tartuffi kohvikus

"Inna de Yard. Jamaica hing"

Tuntud briti režissöör Peter Webber, kes on suur reggae-fänn, dokumenteerib, kuidas tõeliste reggae-legendide ühinemisest sündinud kollektiiv Inna de Yard – Jamaica oma Buena Vista Social Club – salvestab plaati ja mõtestab oma surematute hittide taustal Jamaica elulaadi ja reggae-muusika fenomeni. Film selle rahvuse rütmi jutustatud agulinukrusest igavese päikesepaiste taustal.

Laupäeval, 17. augustil kell 19 Athena keskuses

"Marianne ja Leonard. Armastuse sõnad"

"Mu kallis Marianne! Ma olen sinust ainult natuke maas, piisavalt lähedal, et ulatada sulle käsi. Minu vana keha on alla andnud, nagu ka sinu oma, ja väljatõstmise teatis jõuab neil päevil minuni. Ma ei ole kunagi unustanud sinu armastust, sinu ilu. Aga sa tead seda isegi. Ma ei pea enam midagi lisama. Head reisi, vana sõber. Näeme peagi. Armastuse ja tänulikkusega. Leonard." Marianne Ihlen sai Leonard Coheni kirja kätte oma surivoodil. Kolme kuu pärast järgnes talle teisel pool ookeani ka Cohen. Tunnustatud briti dokumentalist Nick Broomfield tegi suurest armastusloost suure filmi. Tänavuse Tartuffi kulminatsioon.

Laupäeval, 17. augustil kell 23.59 Raekoja platsil