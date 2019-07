"Viljandi pärimusmuusika festivali kõige tähtsam ülesanne on meie muusikalise emakeele elavana hoidmine ja propageerimine. Olen kindel, et ka tänavune festival täidab seda ülesannet järjekordselt eeskujulikult," ütles festivali pealik Ando Kiviberg algava, järjekorras 27. korda toimuva festivali eel.

Neljapäeval astuvad festivalil teiste seas üles näiteks Lepaseree Ahvena kiuste, Ungari jutuvestja ja muusik András Berecz, Ghana kologo-kuningas King Ayisoba, Suurbritannia folklaulja Sam Lee, Orivesi All Stars Soomest, jutuvestja Tuup Inglismaalt, ning lätikeelset nime kandev Eesti kooslus Nikns Suns jt.

XXVII Viljandi pärimusmuusika festivali teema on sel aastal "Hea lugu!" ning fookuses on põnevad, tähendusrikkad lood. Miks üks või teine tantsuviis või laul on selline, nagu ta on? Kuidas see muusika esitajani jõudis? Miks ta seda laulu laulab või seda pillilugu mängib? Miks see nii hästi kõlab? Mis lugu selle loo taga end varjab? Need on teemad, millest lähtub 2019. aasta festivali programm, kust leiab teemast lähtuvaid eriprojekte, jutuvestjaid ja muusikalisi jutuvestjaid, aga ka folgifestivali külastajatele juba tuntud pärimusmuusika raskekahurväge.

Festivali põhiprogrammi on lisandunud kaks kontserti: Moradokmai Theatre Community (Tai) astub üles 26. juulil kell 22.00 Suures toas ning Pärlin (Eesti) 27. juulil kell 22.30 Suures toas.

Lisaks kontsertprogrammile on olemas ka kogu festivali vältav kõrvalprogramm, kus on ligi 40 erinevat õpituba, matka jpm sündmust erinevas vanuses festivalikülastajatele.

Sel aastal on taas Vabaduse väljakul avatud ka ööklubi telk, kus programm kestab hilisööni.

Valikut kontsertide otseülekandeid saab kuulata ka Klassikaraadios.