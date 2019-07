Pühalepa muusikafestivali avab Tallinna Kammerorkester kontserdiga "Noor Tüür"

"Koostöö Tõnu Kaljustega sai alguse Tartu Muusikapäevadel ansambli In spe ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori meesrühma ühiskavas aastal 1981, mistap teab tema "noorest Tüürist" tõepoolest rohkem kui ükski teine mu headest sõpradest-dirigentidest," ütles helilooja Erkki-Sven Tüür. "Tõnu ja minuga seotud sündmusi iseloomustab paljude teiste märksõnade hulgas "esimene"."

"Oratoorium "Ante finem saeculi" oli tema initsieeritud ja minu esimene tõsiselt võetav suurvorm, mille esiettekanne aastal 1986 pilgeni täis Estonia kontserdisaalis teoks sai. Tallinna Kammerorkestri esimesel kontserdil kõlas Tõnu juhatusel selleks puhuks loodud "Illusioon". Mu esimene album plaadifirmale ECM salvestati Tõnu Kaljuste käe all ja tema ettevõtmisel," jätkas Tüür. "Mul on suur rõõm, et sõber, kellega koos on rännatud märkimisväärne teekond, tuleb koos Tallinna Kammerorkestriga ja just selle kavaga Pühalepa kirikusse."

2.–4. augustini Hiiumaal Pühalepa kirikus toimuv VIII Pühalepa muusikafestival kannab pealkirja "Juubeli eri" ja sellega tähistatakse Hiiumaa helilooja Erkki-Sven Tüüri 60. sünnipäeva. Nii kõlabki Erkki-Sven Tüüri muusika sel korral igal festivali kontserdil. Samuti on festivalikavas kevadel 50. aasta juubelit tähistanud Tõnu Kõrvitsa looming ja ka festivali väliskülaline – Raschér Saxophone Quartet (Saksamaa) – tähistab tänavu 50. tegutsemisaastat. Festivali kunstiline juht on Endrik Üksvärav.

Tallinna Kammerorkestri (TKO) asutas 1993. aastal dirigent Tõnu Kaljuste. 20 aasta jooksul on sellest kujunenud üks Eesti esindusorkestreid, kes on oodatud külalisesineja paljudel kontserdilavadel Euroopas ja mujal maailmas. TKO tuumiku moodustavad hinnatud keelpillimängijad, kes astuvad regulaarselt üles ka solisti ja kammermuusikuna.

Esimese peadirigendi Tõnu Kaljuste käe all tegutses orkester aastatel 1993–1995 ning 1996–2001. Olulise jälje TKO arengusse on jätnud Juha Kangas, kes oli 1995–1996 peadirigent ning 2001–2003 kunstiline juht. Järgnenud kümnel hooajal kureeris orkestri tegevust Tallinna Filharmoonia kunstiline juht Eri Klas, 2013. aasta sügisest Risto Joost ja nüüd on orkestri kunstiliseks juhiks taas maestro Tõnu Kaljuste.

Kontsertreisid on orkestri viinud USA-sse, Kanadasse, Jaapanisse, Hiinasse, Brasiiliasse, Argentiinasse, Mehhikosse ja enamikesse Euroopa riikidesse. Lisaks paljudele esinemistele Euroopa nimekamates kontserdisaalides on üles astutud ka New Yorgis Carnegie Hallis ning Pekingi Keelatud Linna kontserdisaalis. 2013. aastal pälvis Tallinna Kammerorkester Eesti Muusikanõukogu interpretatsioonipreemia. TKO on kaastegev Arvo Pärdi autoriplaadil "Adam's Lament", mis tõi dirigent Tõnu Kaljustele 2014. aastal Grammy.