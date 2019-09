Lastekirjanduse keskuses avatakse Katrin Ehrlichi juubelinäitus

Esimene Katrin Ehrlichi piltidega lasteraamat "Mari päev" ilmus 2005. aastal ja praeguseks kaunistavad tema illustratsioonid rohkem kui 30 teost. Lastekirjanduse keskuses on võimalik näha valikut raamatuillustratsioonidest, mis pärinevad aastatest 2008–2019. Samuti on väljas teemanäituste ja ajakirjade jaoks valminud pildid.

Illustraator sõnas, et ta püüab joonistada teksti teistmoodi kui enamus inimestest seda ette kujutaks. "Kujutan pigem seda, millest raamatu tegelased mõtlevad ja mida tunnevad. Ma ei jutusta oma piltides peaaegu kunagi teksti ümber, see oleks igav."

Näituse kuraatori Viive Noore sõnul on illustraatori käekiri aastatega rahulikumaks muutunud. "Loometee alguses olid tema pildid erakordselt detailirikkad ja kõik need detailid olid huvitavad või naljakad. Vahel oli kohe kahju, et neid nii ohtralt laiali puistati, see tundus lausa raiskamisena, sest igal pildil jagus materjali mitme jaoks," kinnitas ta ja tõi välja, et nüüd on illustraatori loomelaad muutunud rahulikumaks ja dekoratiivsemaks. "Samas ka kuidagi sügavamaks, tuues välja olulise".

Katrin Ehrlich (1969) on illustraator, vabagraafik, raamatukujundaja ja graafiline disainer. Ta lõpetas 1996. aastal Eesti Kunstiakadeemia vabagraafika eriala. Samuti on Ehrlich õppinud Taani kõrgemas disainikoolis siiditrükki ning pälvinud korduvalt tunnustust konkursil "5 kauneimat Eesti lasteraamatut". Kahel korral on ta saanud Eesti Rahvusraamatukogu eriauhinna Kuldraamat.