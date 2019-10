Toomas Paul: maailm muutuks, kui tõe näkku ütlemise asemel vaadataks leebema silmaga

"Kui sa saad rallis maailmameistriks, siis on see selge, et sa oled tähtis, aga enamiku inimeste jaoks jäävad niisugused sihid saavutamata," märkis Toomas Paul inimelu eesmärkidest kõneldes. Teekonnast ja selle sihist teeb Toomas Paul juttu ka oma värskelt ilmunud raamatus "Sammhaaval astuda".

"Enne, kui iseendale tähendust leida, küsid, kas sel maailmal ja universumil on mõtet," rääkis Paul. "Muidugi võib inimene siis vastata, et ei ole mõtet. Aga sel juhul on tüki maad raskem, kui mitte võimatu, aru saada, miks mina, inimene, olen tähtis. Ja kui on aru saadud, et ma olen sellepärast tähtis, et ma olen Jumalale tähtis, siis on sellega ikkagi elule meeletult teine perspektiiv antud.

Juttu tuli ja teoloogia ja Jumala-armastuse seosest. "See on nii, nagu sa suhtud asja ja oma ametisse. Kas agronoomia õppimine paneb sind taime armastama?" küsis Paul retooriliselt, lisades, et teda on pannud religioonialased teadmised armastama ka põlluvagu. Vastuseks on Paul enda sõnul aeg-ajalt Jumala armu kogenud, aga tal ei ole olnud järsku pööret või vapustavat religioosset kogemust.

"Toiduainete päritolu ja kogu selle keemia teadmine ei tarvitse maitsepungakesi takistada, vaid pigem lisab erilist kogemust, et kas tunned selle või teise komponendi ära," seletas Toomas Paul. "Inimhingedega on sama, kui sa tunned selle teooria ära, siis sa võid näha, kuidas mõni asi nihkub paika."

Oma Vikerraadio raadiojutluste kohta ütles Toomas Paul: "Ma ei ole tahtnud kaootiliselt rääkida, vaid võtta mingi teema ja sellest killud, sest palju see 40 minutit ei mahuta." Ta ütles end raadios kujutlevat pigem rääkimas parimale sõbrale, mitte rahvahulkadele, et olla loomulikum.

Mis on palve? "Palve ja meditatsiooni vahe on ehk aku ja patarei vahe," sõnas Paul. "Süvameditatsiooni puhul vahet enam ei ole, aga seda niisama ei saavuta. Patarei saab tühjaks, aga akut võid uuesti laadida."

Saatejuht Joonas Hellerma tõi välja tsitaadi Toomas Pauli kirjavahetusest Uku Masinguga, kus Paul on öelnud: rahu on üle mõistuse.

"See on Pauluse formuleering," lausus Toomas Paul. "Seletaksin pildiga: võid pool liitrit tarbida ja selle läbi korraks rahu saada, aga see on rahu alla mõistuse. Aga rahu üle mõistuse on väiksel lapsel, kui isa ütleb talle: ära karda, mina olen siin. Paulus mõtleb just seda. Isegi, kui sa midagi ei koge, tunned sa usaldust Jumala vastu, sa oled Jumala käes."

Toomas Paul Autor/allikas: Kairit Leibold

Toomas Paul tõi pildi teekonnast Jumalas: parim tee on nagu retk mägedes, kus sa astud eelkäika jälgedes, sest tema teab, millised kivid on lahti, kui sa ise omapäi lähed, siis sa võid kuristikku kukkuda. Seda teekonda väljendas paari sajandi eest John Bunyan oma raamatus "Ristiinimese teekond Taevalinna".

Toomas Paul rääkis kahtlustest Jumala osas: "Kui inimesed loeksid tänapäeval adapteerimata Piiblit, siis nad näeksid, et rohkem on juttu Jumala vihast," nentis vaimulik. Aga pigem olevat see pühakute kiusamiseks. "Ühte tavalist inimest, kes endast liiga palju ei arva, ei olegi silmas peetud."

"Puutudes erinevate inimestega kokku, olen püüdnud kõigepealt ikka mõista, milline tema järg, kas ta vajab ergutust või sabast kinni pidamist," nentis Paul. "Kahtlejat võibolla julgustab see, kes on sarnaseid asju kogenud paremini kui tema, kel on õnn olnud päikselist rada käia. Nagu teekäimisel on raskeid lõike ja neid, kus on helge ja rõõmus käia. Mida öelda kahtlejale: edasi minna, sealt maalt, kuhu sa oled jõudnud, minna edasi."

Toomas Paul avaldas arvamust ka tänapäeval levinud tõe näkku ütlemise kombe kohta. "Kui võtta olmekonfliktides tõe näkku ütlemist, siis maailm muutuks, kui oleks teise mõista püüdmist ja leebe silmaga vaatamist," ütles Toomas Paul, lisades, et kui inimene ennast põlgab, siis ei ole ta avatud ka Jumalale ja teistele inimestele. "Ennast peab armastama, aga parasjagu."

Oma elule tagasi vaadates ütles Toomas Paul: "On asju, mille üle olen lõpmata tänulik, näiteks, et mul on selline naine, kellega oleme juba ligi kuuskümmend aastat koos. Aga on ka teekäija ja ajutisuse tunne, mis ei saagi otsa ja miks ta peakski saama."

Kultuurisoovitus: William Jamesi raamat "Usulise kogemuse mitmekesisus": "Äärmiselt kirev palett, millised usklikud on, ei ole seda trafaretti, nagu meil kujutlus on."