Tänavuse Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia pälvib Helena Tulve

Eesti Heliloojate Liidu juhatuse esimehe Märt-Matis Lille sõnul soovib žürii Lepo Sumera preemia kaudu väärtustada heliloojate pikaajalist loomingulist järjepidevust, mille olulisemaid külgi on julgus teha isikupäraseid valikuid ning valmidus jääda nendele pika aja jooksul kindlaks.

"See oli midagi, mis iseloomustas kindlasti olulisel moel ka Lepo Sumera elu ja loomingut. Lisaks sellele hindab preemia teist Lepo Sumera loomingule omast aspekti - midagi, mida võiks nimetada igavikuliseks perspektiiviks. Et minna kaugemale igapäevastest ja aktuaalsetest teemaderingist ning tegeleda ei vähem kui elu ja surma küsimustega loomingus, nõuab kunstnikult julgust. Ma arvan, et praegusel ajal, kus meelelehutuslikud väärtused tungivad üha jõulisemalt ka kunsti valdkonda, on sedalaadi sügavus ja mastaapsus muutunud aina suuremaks defitsiidiks," kommenteeris Lill.

Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia kandidaate esitavad žüriiliikmed ning laureaat selgitatakse välja žürii arutelus. Preemia žüriisse kuuluvad dirigent Paavo Järvi, helilooja Erkki-Sven Tüür, muusikateadlane Kerri Kotta ning pianist Kadri-Ann Sumera. Žürii tõdes otsust tehes, et Helena Tulve (1972) pole mitte ainult väga isikupärase helikeelega looja, vaid ka eesti muusikas ühe olulisemaks osutunud suuna rajaja. Seda suunda võib kirjeldada tundliku kõlamodernismina, mille omalaadset süvaökoloogilist sõnumit on hakatud alles viimasel ajal ühiskonnas laiemat teadvustama. Samas on Helena Tulve kui helilooja olnud korduvalt ära märgitud ka rahvusvaheliselt, millest annavad tunnistust nii võit rahvusvahelisel heliloojate rostrumil orkestriteosega "Sula" kui ka mitmed teised preemiad, sh Prantsuse Kunstide ja Kirjanduse orden ja Monaco kultuuriväärtuste orden. Helena Tulve muusikat on välja andnud plaadifirma ECM.

Pidades silmas helilooja märkimisväärset vaimset mõju oma õpilastele on ühtlasi põhjust rääkida Helena Tulve koolkonnast – viimane on paljuski kujundanud eesti uue muusika näo paari viimase dekaadi jooksul. Lisaks sellele on Helena Tulve olnud aktiivne ühiskondlikult rääkides aktiivselt kaasa kultuuripoliitika kujundamises. Viimastel aastatel on ta olnud tegev ka eesti kaasaegse muusika ühe olulisema väljundi, festivali Eesti Muusika Päevad kunstilise juhina.

Preemia antakse kätte Pärnu muusikafestivalil, 13. augustil kell 20.00 toimuval kontserdil Pärnu kontserdimajas, kus esineb auhinnatud pianist Radu Lupu Rumeeniast, Eesti festivaliorkester Paavo Järvi juhatusel. Eelmisel aastal pälvis preemia helilooja Toivo Tulev. Auhinnaga kaasneb rahaline preemia väärtuses 4500 eurot.