Galerii. Dokfoto keskuses näeb nõukogude aega, kus rohkem elu ja vähe paraadlikkust

Juhan Kuusi Dokfoto keskuses on avatud fotonäitus "Chiaroscuro", kus on väljas valitud kaadrid leningradlanna Maša Ivašintsova loomingust. Hobifotograaf jäädvustas kaadreid elust enda ümber, maailmale said need kättesaadavaks alles pärast tema surma.

Maša Ivašintsova lugu levis üle maailma, kui tema tütar leidis kaks aastat tagasi oma Peterburi kodu pööningult ligi 30 000 fotot ja negatiivi, mis on pildistatud aastail 1969–1999.

"Me ei nimeta ema fotograafiks, kuna see oli talle lihtsalt omane. Ta tegi seda nii loomulikult. Kaadritelt on näha, et inimesed isegi ei märganud seda. Ehkki tal olid alati kaasas kotid, kohvrid ja aparaadid. Aga ta käitus nii märkamatult, et kui ta kedagi pildistas, siis too miskipärast ei reageerinud," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Maša tütar Anna Melkumyan.

Juhtiv kunstiportaal Artnet.com nimetas seda 2018 aasta üheks tähtsaimaks kunstileiuks, sest nende hinnangul on vähesed fotograafid toonud vaatajateni nii süsteemivälise sissevaate elule Nõukogude Liidus kui seda teeb Maša Ivašintsova. Hiigelarhiivi on läbi vaadanud ja fotodeks vormistanud Maša väimees Jegor. Fotodel kujutatud hetki ja isikuid aitas tuvastada ka päevik, mida naine pidas oma elul viimaste päevadeni.

"Iga kord kui ma endalt küsin, mille poolest need fotod erinevad neist fotodest, kus kangestunud inimesed seisavad mõne monumendi taustal või 1. septembril kooli ees rivis, kaelarätt kaelas, kammitud ja pestud – tema fotodes on rohkem elu, vähe paraadlikkust," tõdes Maša väimees ja arhiivi korrastaja Jegor Riaboshlyk.

"Maša polnud ilmselt väga pedantne inimene, nii ta küll tegi neid pilte, aga korralikkuse poolest nad ei hiilga. Korratus on näha ka kaadris, hoolimata heast kompositsioonist on seal midagi natuke lohakat," lisas Riaboshlyk.

Näitus Juhan Kuusi Dokfoto keskuses on avatud kuni 1. märtsini.