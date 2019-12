Tallinna Ülikooli kirjastus pääses mainekasse teadusandmebaasi

Tallinna Ülikooli kirjastuse avaldatud esimesed algupärased uurimused võeti vastu Clarivate Analyticsi Web of Science'i andmebaasidesse Book Citation Index ja Conference Proceedings Citation Index.

Tegu on teadusmaailma olulisimate andmebaasidega, mis tähendab indekseeritud väljaannatele laiemat levikut, seega ka suuremat tsiteeritavust ja võimalust osaleda rahvusvahelises teadusdiskussioonis.

Esialgu võeti TLÜ kirjastuse väljaannetest andmebaasides indekseerimiseks vastu seni ilmunud vene- ja ingliskeelsed teadusmonograafiad ja -kogumikud. TLÜ kirjastuse peatoimetaja Rebekka Lotmani sõnul on Clarivate Analyticsiga kokkulepe, et lähitulevikus saab taotleda ka eestikeelsete originaaluurimuste pääsemist neisse andmebaasidesse.

TLÜ kirjastuse üldkolleegiumi esimehe, professor Marek Tamme sõnul tunnustab vastne otsus kirjastuse head ja sihipärast tööd viimasel kümnel aastal. "Noore kirjastusena nõudis rahvusvaheliste teadusandmebaaside tunnustuse saavutamine meilt mitu aastat, et näidata kirjastuse töö vastavust kõikidele akadeemilise kirjastamise nõuetele ja suutlikkust tagada stabiilne avaldamismaht pikema perioodi jooksul. Nii Eesti teaduskirjastamisele üldisemalt kui ka meie kirjastuse autoritele on see kindlasti rõõmustav uudis."

Peatoimetaja Rebekka Lotman lisas: "See, et oleme oma teostele saanud nüüd rahvusvahelise kvaliteedimärgi, ei muuda kirjastuse tegutsemises otse midagi, sest oleme alati järginud rangelt teaduskirjastamise reegleid: kõik väljaanded, sealhulgas tõlked, peavad positiivselt läbima eelretsenseerimise ja saama ka sarjakolleegiumi heakskiidu. Väga tõenäoliselt muudab värske otsus aga meie kirjastuse autorite jaoks veelgi atraktiivsemaks ja toob juurde uusi väärtuslikke avaldamisettepanekuid."

TLÜ kirjastusel on viis valdkondlikku originaaluurimusi (nii monograafiaid kui teaduskogumikke) avaldavat sarja: "Acta humaniora", "Acta socialia", "Acta realia et naturalia", "Acta educatio" ja "Acta artes" ning valdkondade ülene sari "Gigantum humeris". 2020. aasta kevadel tähistab TLÜ kirjastus 10. aastapäeva.