Katrin Saks TLÜ uuest õppehoonest: see maja on täis ilu, kunsti, kultuuri ja sporti

Uues majas tekib sünergia heli ja pildi, kunsti ja muusika ning tantsu ja spordi vahel. Integreeritud kunsti- ja muusikatudengite jaoks on olemas ka inspireerivad tööruumid, kus on teisaldatav mööbel ja digitaalsed ekraanid. Nüüdisaegne stuudio lubab läbi viia klassikalise joonistamise ja maalimise kursust, tantsu õppimiseks on Vita majas kaks vetruvate põrandatega suurt tantsusaali ning blackbox.

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor Katrin Saks kinnitas ERR-ile antud intervjuus, et tal on olnud fantastiline võimalus olla ühe maja projekteerimise ja ehitamise juures. "Kaasaegne koolimaja peab olema väga inspireeriv ja loominguline, selle maja nimi on Vita, mis tähendab elu ning meie kontekstis tähendab see eelkõige loomingulisust ja liikuvust," sõnas ta.

"Loomingulisus on ju tegelikult üks neist oskustest, mida on paigutatud 21. sajandi kõige olulisemate oskuste hulka," selgitas Saks ja rõhutas, et lisaks Tallinna ülikooli tudengitele on uude õppehoonesse oodatud tegelikult kõik huvilised. "See maja on ilu, kultuuri, kunsti ja sporti täis,sellest saavad ka teised osa."