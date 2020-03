Märt Agu Tallinna ülikooli uuest õppehoonest: on tore näha, et võimalused paranevad iga päevaga

Oksana Tralla selgitas, et Vita näol on tegemist juba kuuenda Tallinna ülikooli õppehoonega. "See on ehitatud juurde viiendale majale ehk Novale ning kokku need moodutsavad kompleksi Nova Vita ehk uus elu," mainis ta ja lisas, et enne uut kompleksi pidid tudengid elama n-ö nomaadielu. "Hästi palju rändamist oli nii trammiga kui ka jala, nii umbes viimased 15 aastat."

Märt Agu meenutas, et kui kunagi pidi tantsuklassi nurgas istuma puitpõrandal, siis nüüd on seal selleks kott-toolid. "Ma ei tea, kui palju tudeng täna üldse väljaspool oma ala kultuuriga kokku puutub," sõnas ta ja lisas, et uues majas on teised kunstiliigid koos ning seetõttu on teatav kokkupuutepunkt olemas.

Vanas Tallinna ülikooli spordihoones polnud Agu sõnul eriti ruumi, kuid nüüd värskesse õppehoonesse rajatud saalis on rohkem õhku. "Mida vanemaks jääme, seda parem on meenutada, et rohi oli rohelisem ja taevas sinisem," mainis ta ja kinnitas, et kuna tants on ikkagi füüsiline eriala, siis võib mõelda, et kehvades tingimustes õppimine karastaski rohkem. "Samas meie kõigi enda soov on, et järeltuleval põlvel läheks paremini, seega on tore näha, et võimalused iga päevaga paranevad."