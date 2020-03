Ajutine Mati Undi muuseum Kadriorus jääb avatuks kavandatust kauemaks

"Meil on suur rõõm, et saime ajutisele muuseumile pisut ajapikendust ning loodame, et nüüd saavad sellest paari lähema kuu jooksul osa veel paljud, kes seni ei ole muuseumi napi lahtiolekuaja tõttu leidnud võimalust väljapanekut külastada," ütles Tallinna kirjanduskeskuse juhataja Maarja Vaino.

Ta lisas, et algse plaani kohaselt jaanuarini avatud muuseumi lahtiolekut õnnestus heade asjaolude kokkulangemise tõttu pikendada kuni aprilli lõpuni ning avada uksed nädalas veel kahel lisapäeval.

Mati Undi ajutine muuseum loodi 2019. aasta sügisel Tallinna kirjandustänava festivali ajaks ühe välistingimustesse sobiva ruumina, mis kujutab Undi Mustamäe kodu. Mõni kuu hiljem avanes võimalus üürida ruumid Mati Undi Kadrioru kodumajas ning seada muuseum sisse mõnevõrra suuremalt. Nii võib Undi muuseumis nüüd näha nii Mustamäe-elu interjööri kui saada osa ka Kadrioru-aja fluidumist.

"Mati Unti võib nimetada meie sõjajärgse moodsa kirjanduse üheks alusepanijaks ning tema loominguliselt aktiivne aeg hõlmab päris pika ja olulise perioodi eesti kultuurielust," ütles Vaino. "Seetõttu peame Undi muuseumit üheks vajalikuks kultuuriliseks maamärgiks ning ootame väga kõiki Undi ja tema ajaga tutvuma."

Muuseumis on välja pandud Undi isiklikke esemeid ja teoseid tema raamatukogust, samuti ajastutruid asju, mis aitavad kirjaniku maailma sisse elada. Väljapanekut ilmestab fotonäitus Mati Undi tehtud piltidest, mis kujutavad paljusid praeguseid kultuuritegelasi mõnikümmend aastat tagasi. Samuti saab vaadata Maria Avdjuško filmi "Unditund" ning kuulata Undi ajakaaslaste mälestusi.

Märtsis tähistatakse muuseumis teatrikuud, et meenutada Unti teatriuuendajana ja tema üht lähedasemat sõpra Vaino Vahingut. Aprillis on muuseumis tulemas kohtumisõhtuid ja vestlusringe kaasaegsete elavate klassikutega. Samuti on tulekul mälestuste kogumise ja heietamise õhtu, et talletada Undi kaasteeliste seni rääkimata jäänud lugusid kirjanikust.

Mati Unt (1944–2015) oli eesti kirjanik ja lavastaja, kelle loomevaramusse kuuluvad teosed "Hüvasti, kollane kass", "Tühirand", "Sügisball", "Must mootorrattur", "Doonori meelespea", "Räägivad ja vaikivad", "Kuu nagu kustuv päike", "Mattias ja Kristiina", "Mõrv hotellis", "Via Regia" jpt, samuti näidendeid ja filmistsenaariume ning lavastusi Vanemuise teatris, Noorsooteatris ja Eesti Draamateatris, aga ka mujal. Unt pälvis Fridebert Tuglase novelliauhinna, mitmel korral Juhan Smuuli preemia, aga ka Eesti vabariigi kultuuripreemia ning Valgetähe III klassi teenetemärgi.

Kadriorus aadressil Koidula 17 asuv Mati Undi muuseum on avatud 30. aprillini kolmapäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti kella 10–17 ning reedeti kella 10–18.