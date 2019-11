Galerii. Kadriorus avas uksed ajutine Mati Undi muuseum

Esmaspäeval avas Kadriorus uksed Mati Undi muuseum. Esialgu on muuseum ajutine, ent algatajatel on kavas kunagi Undile ka päris muuseum rajada.

"Juhuslikult selgus, et samas majas, samade akende all, kus Mati Unt omal ajal elas, on esimesel korrusel üürida ruumid," rääkis Tallinna kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. "Kuna Kirjandustänava festivalil ühe päeva avatud olnud Mati Undi ajutine muuseum osutus menukaks, otsustasime oma muuseumiideed laiendada ja haarasime võimalusest kinni."

Muuseum "Kodu kodus" vaatab sisse nii Mati Undi omaaegsesse Mustamäe korterisse kui ka tema Kadriorus elatud aega.

Muuseumis saab näha Undile kuulunud esemeid, tema märkuste ja pühendustega raamatuid, kuulata mälestusi, vaadata Maria Avdjuško filmi "Unditund" ning fotosid, mis pärinevad Undi enda fotokaamerast.

"Meie ajutise muuseumi eesmärk on innustada Mati Undist rääkima ja tema loomingut lugema," selgitas Vaino. "Kuid ühtlasi tahame korraldada kogumisaktsioone, sündmusi ja haridusprogramme, toimida päris muuseumina, ning sellega loodetavasti panna tugeva aluse võimalusele, et Mati Unt ka päriselt endale muuseumi võiks saada."

Mati Undi ajutine muuseum asub aadressil Koidula 17 ja on kõigile külastajaile avatud aasta lõpuni igal reedel ja laupäeval.