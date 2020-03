Raul Keller raamatust "Rio de Janeiro": meetodina sobib mulle hämaralas kirjutamine

Kunstnik Raul Keller avaldas raamatu "Rio de Janeiro", milles on ühendatud tekst, joonistused, modulaarsüntesaatoriga loodud helid ning audioraamat. Erinevate kunstimeediumite kokkupuutepunktis seisev teos oli kunstniku jaoks loomulik protsess, kuna ta on nende kõigi vormidega a tegelenud.

Keller kinnitas "Aktuaalses kaameras", et alustas teosega tööd juba 2019. aasta jaanuaris, millest tuleneb ka pealkiri "Rio de Janeiro" ehk "Jaanuari jõgi". Kuigi vormiliselt koosneb suur osa raamatust luuletustest, siis rõhutas ta, et käsitleb seda ikkagi eelkõige vabavoolulise ning rütmilise tekstina, mis kohati avaldub luulena.

"Meetod kirjutamiseks oli selline teadvuse ja ärkveloleku vahelises seisundis" selgitas ta ja lisas, et osades tekstides on sees teatav unenägu. "Mulle tundub, et meetodina sobib mulle selline hämaralas kirjutamine kõige paremini, sest see on selline puhas tekst, ma suudan seal loobuda liigsest kujundist." selgitas ta.

Samuti kinnitas Keller, et kui lugemisharjumus meil veel kadunud pole, siis helilise poole puhul oli meediumi valik keerulisem. "Kas teha temast mingi päris audioraamat ehk kuskilt allalaetav või panna pulga peale, aga mulle imponeeris see formaat, ma mõtlen ka füüsilise objekti põhiselt ning sellest tuli ka see CD," selgitas ta.

Raamatu "Rio de Janeiro" andis välja kirjastus Kuuratsanikud.