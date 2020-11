Raul Kelleri näitus "Ideaalmaastikud" liigub mööda Eesti inimeste külmkappe

Oktoobri keskel andis multimeediakunstnik Raul Keller välja kolm komplekti fotosid, mis peaksid kuni jaanuari keskpaigani rändama mööda Eesti kodusid. Nädala pärast tuleb see edasi anda aga uuele inimesele.

Mart Engelbrechti kodus on näitus olnud üleval viis päeva, kaks korda on ta pilte ringi tõstnud, aga ka lemmikfotod on selle aja jooksul muutunud. "Alguses ma võib-olla ei süüvinud kõikidesse piltidesse ühte moodi, lihtsalt siin ringi jalutades mingi pilt jääb rohkem silma," selgitas ta ja kinnitas, et kui pilt jääb talle silma, siis tõstab ta selle eraldi välja.

Näitusel "Ideaalmaailm" peaks meeleolu looma ja elamust võimendama ka kunstniku poolt kaasa pandud helitaust, kuid Engelbrechti sõnul ta seda seni eriti kuulanud pole. Küll aga on kunstnik pakkunud välja võimaluse, kuidas sellega mängida. "Siin on väike kelmikus ka sees, sest selle sama kõlari võib panna ka külmkappi," tõdes Engelbrecht ja lisas, et ta pole seda veel proovinud. "Ilmselt tuleb enne näituse lõppu ka see ära proovida."

Kunstnik Raul Kelleri sõnul on fotonäitus inspireeritud tema kätte jõudnud pea saja aasta vanustest klaasnegatiividest. Toonase fotograafi ideaalmaailmast nähtuvatest motiividest sündisidki fotode komplektid. mis pole identsed. "Kui see näitus välja panna, siis eriti hea oleks sinna ninapidi ligi minna ja vaadata seda näitust teise pilguga, sinna justkui sisse minna," rõhutas Keller.

Oktoobris ringelma hakanud projekt "Ideaalmaailmad" kulmineerub veebruaris Draakoni galeriis avatava näitusega. Mart Engelbrecht sõnul on näituse soovijatest juba järjekord tekkinud, enne fotode edasi andmist tuleb ära teha kodutöö ehk pildistada ise üles üks hetk ideaalmaailmast.