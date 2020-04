Kristiina Reidolv: on võimalik, et osa Tartuffist toimub virtuaalselt

Suuremate ürituste korraldajad ootavad valitsuselt praegu täpsemaid sõnumeid, mis tingimustel saaks juulis või augustis festivali korraldada, vahendas "Aktuaalne kaamera". Valitsus soovitab üritusi korraldada vabas õhus ning keskenduda oma programmides Eesti artistidele.

Selle, mitu inimest annab välja suurürituse, otsustab valitsus aga alles mai teises pooles. "Kahjuks ei ole valitsusel ega teadlastel väga täpset ettekujutust, kuidas see haigus nüüd käitub edasi, võib-olla Igor Mangil on, aga tema ei ole ametlikult praegu valitsuse nõuandja," tõdes kultuuriminister Tõnis Lukas ja lisas, et seetõttu ei soovi ta seda numbrit praegu kivisse raiuda. "Vastasel juhul hakkab see oma elu elama."

Augusti alguses Põlvas toimuv Instikurmu muusikafestival, keda külastas eelmisel aastal ligi 10 000 inimest, töötab hetkel 5 erineva stsenaariumiga. Intsikurmu peakorraldaja Mihkel Kübara sõnul ei saa tänase info põhjal teha festivali osas lõplikke otsuseid, kuid ürituse meeskond koguneb konkreetsemate plaanide tegemiseks lähipäevil.

Augusti keskel Tartus toimuva vabaõhu filmifestivali Tartuffi korraldajad kinnitavad, et nende üritus ära ei jää, kuid pole veel selge, millisel kujul see toimub. Kõige suurem seanss Tartu raekoja platsil võib kokku tuua filmi vaatama ligi 2000 inimest, seega kaaluvad korraldajad digitaalseid lahendusi. "Mõnes mõttes on isegi hea, et selline esimene pääsuke ainult digitaalse filmifestivali näol on juba järgmisel nädalal HÕFF ehk siis me saame näha, kuidas see toimub," nentis ja rõhutas, et kui see toimib hästi edukalt, siis on täiesti võimalik, et Tartuff täies mahus või osaliselt on samuti virtuaalne. "Ei saa välistada, et Tartuff võib toimuda ka tavapärasel kujul."

Õhus on samuti küsimus, et kui erikolukord lõppeb mais ära, siis milline on õiguslik alus suurürituste piiramiseks. "Valitsuse otsus praegu on öeldud ettevaatavalt ja juriidiliselt pädeva ning täpse otsuse teeb valitsus hiljem," rõhutas kultuuriminister ja lisas, et praegu on kodanikke informeeritud, et sellised reeglid suvel tulevad. "Juriidilise osa vormistame maikuus."