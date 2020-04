Kultuuriminister Tõnis Lukase öeldu, et suurüritused sel suvel Eestis ei toimu, jätab siiski õhku võimaluse, et tegevust ümber korraldades saab folgisõpradele oodatud muusikaelamust pakkuda. Täpsed tingimused, mida üritusekorraldajad sel juhul järgima peaksid, pannakse Lukase teatel valitsuses paika mai jooksul.

Viljandi pärimusmuusika festivali pealik Ando Kivibergi sõnul on festivali korraldajad paindlikud ja soovivad publikule rõõmu pakkuda ka praegusel keerulisel ajal.

"On selge, et harjumuspärasel kujul ehk rohkete välisesinejate ning nii arvuka publikuga nagu varem, folki sel suvel korraldada ei saa," sõnas Kiviberg. "Soovime keskenduda Eesti esinejatele. Mõtleme ka teistsugustele, sealhulgas virtuaalsetele võimalustele."

Kui 22. maiks on teada, millistel tingimustel võib juuli lõpus üritusi korraldada, saab festival hinnata, kas on võimalik neid arvestades välikontserte korraldada. "Loomulikult on tervis ja ohutus kõige tähtsam ja sellele mõtleme esmajärjekorras. Aga me pole veel lootust kaotanud ja soovitame seda hoida ka meie publikul," lisas Kiviberg.

XXVIII Viljandi pärimusmuusika festival on plaanitud toimuma 23.-26. juulil, seega teevad korraldajad lõpliku otsuse toimumise kohta hiljemalt kaks kuud enne.