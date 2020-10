Kino Sõprus näitab erilinastustel õudusklassikat

Halloweeni erilinastused avab režissöör Sam Raimi debüütfilm "Õelad surnud" ("The Evil Dead"), mille jaoks pidid lavastaja ja peaosatäitja Bruce Campbell raha lähedastelt inimestelt kokku kerjama. Filmi maailma esilinastus toimus aga Cannes'i filmifestivalil ning kassatulu ületas eelarve rohkem kui kümnekordselt.

Programmi jätkab 18. oktoobril 1958. aastal valminud "Dracula", mis on üks paljudest Bram Stokeri raamatu ekraniseeringutest. Film on tehtud Briti filmistuudios Hammer Film Productions, mis tõi 1950. aastatel rahvusvahelisse kinolevisse lisaks Draculale ka tuntud versioonid Frankensteinist või Muumiast.

"Elm Streeti luupainaja" ("Nightmare on Elm Street") lavastaja Wes Craven on üks õudusfilmižanri teerajajatest, kes töötas aga enne läbimurdetöödeni "Viimane maja vasakul" (1972) ja "Mägedel on silmad" (1977) jõudmist ka pornotööstuses. "Elm Streeti luupainaja" linastub 25. oktoobril.

Programmi lõpetab 1. novembril Režissöör William Friedkini klassikaline "Vaimude väljajaja" ("The Exorcist"), mille kohta teatati 1973. aastal, et mitmed inimesed minestasid, oksendasid ja lausa põgenesid kinosaalist.