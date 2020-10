Kunstnikud Eva Mustonen ja Ingel Vaikla osalevad WIELSi residentuuriprogrammis

Mustonen ja Vaikla valiti välja avalikul konkursil, kuhu laekus 11 avaldust. "WIELSi residentuuri kandideerivate Eesti kunstnike tase oli väga kõrge," kommenteeris žürii liige ja WIELSi residentuuri üks mentoreid, Simon Thompson. "See muutis valiku keeruliseks ja samas nauditavaks. Valitud kunstnikud täiendavad üksteist ja residentide gruppi, kellega nad WIELSis kohtuvad."

Residentuur WIELSi kunstikeskuses Brüsselis on üks hinnatumaid Euroopas. "WIELSi teeb eriliseks residentuuri kestvus – pool aastat saab kunstnik igakuist stipendiumit, mis on võrdne kultuuritöötaja miinimumpalgaga, talle on tagatud korter ja ateljee Brüsselis ning tal on võimalik saada tagasisidet residentuuri mentoritelt. Pikemaajalise tasustatud residentuuri näol on võimalik ka praegustes oludes luua kunstnikule vähemalt mingitki stabiilsust," kommenteerib KKEKi juhataja Maria Arusoo.

Eelnevalt on Eesti kunstnikest sama programmi raames residentuuris töötanud Paul Kuimet ja Jaanus Samma (2018), Anna Škodenko ja Tõnis Saadoja (2019) ning Tanja Muravskaja (2020 kevad). Hetkel töötab Brüsselis Anu Vahtra.

Eva Mustonen (1986) on kunstnik, kes kombineerib tekstiilikunsti tehnikaid igapäevaste esemetega, jutustades nii isiklikke lugusid. Tema teoseid saab vaadelda feministliku kunsti võtmes, mille puhul privaatsele võib sageli omistada poliitilist kõnekust. Tänavu oli Mustoneni näitus "Sisse! Sisse! Uks on lahti!" koos Edith Karlsoni ja Mary Read Kelleyga Kumu kaasaegse kunsti galeriis.

WIELSi residentuuri kandideerimise põhjusena nimetab Eva Mustonen soovi saada rohkem tagasisidet oma teostele. Residentuuris plaanib ta edasi töötada ideega kodust ning hirmudest ja ebakindlusest, mis on seotud pideva kolimise ja vabakutselise eluga.

Ingel Vaikla (1992) on visuaalkunstnik, kelle looming põhineb foto, video ning arhitektuuri vaheliste suhete uurimisel. Hetkel õpib Vaikla Hasselti PXL-MAD kunstiülikooli doktoriõppes. Tema videoteoseid on näidatud näitustel ja festivalidel üle maailma, samuti on ta kureerinud mitmeid kunstnikefilmide programme. Tänavu esines Ingel Vaikla isikunäitusega "Kujud ja kaugused" (kuraator Laura Toots) Beursschouwburgi kunstikeskuses Brüsselis, mis kujunes jätkuks tema isikunäitusele "Sinust on saanud see ruum" (EKKM, 2018).

Residentuuris soovib Vaikla uurida Belgia tööstusrevolutsiooni näitel suure modernistliku utoopia purunemist. WIELSis loodab kunstnik jätkata töötamist filmi- ja fotoarhiividega ning katsetada uute analoogtehniliste võimalustega.

Eesti kunstnike osalemist WIELSi residentuurprogrammis toetab Kultuuriministeerium.