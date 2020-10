Heli Nurger: Tallinna linnamuuseum on kahtlemata üks Eesti esindusmuuseume

Millised on teie plaanid uues ametis?

Kõigepealt tahaksin selle asutusega hästi tuttavaks saada. Esmalt käin kõik filiaalid läbi, kuulan neid inimesi ning nende plaane, seejärel proovime koostöös Tallinna kultuuriametiga hakata astuma samme nende plaanide elluviimiseks.

Teie haldusalasse kuuluvad mitmed muuseumid. Kas olete juba mõelnud, milline teie meelest vajaks muutust või uuendust?

Ma ei ole veel väga põhjalikult süvenenud, aga nii palju, kui ma ise olen aru saanud, siis Tallinna linnamuuseumil on väga väike näitustepind. Võib-olla peaks hakkama mõtlema selles suunas, et kuidas saada Tallinna vanalinna kallilt pinnalt välja fonde, hetkel on Vene tänaval Tallinna linnamuuseumi fondid. Seal võiks laiendada hoopis näituste pinda.

Samuti olen aru saanud, et Fotomuuseum pole ammu remonti saanud, see vajaks ühena esimestest natukene värskendamist-uuendamist.

Milline on Tallinna linnamuuseumi roll?

Ma arvan, et Tallinna linnamuuseum on kahtlemata üks Eesti esindusmuuseum, see on värav maailma, sest sageli inimesed piirduvad Eestit külastades vaid Tallinnaga.

Minu arust on siin olemas niivõrd hea stardipositsioon kõigi professionaalide ja väärtusliku kogu näol, see saab minna ainult veel nähtavamaks. Praegu peame lihtsalt kõik ootama, et koroona üle läheks.

Kas Tallinna linnamuuseum ja selle allüksused on piisavalt pildil? Kas nad on siiani osanud end publikule atraktiivseks teha?

Minul on olemas muuseumihuvi ja -taust ning ma olen Tallinna linnamuuseumi alati märganud, nii Bastioni käike, Kiek in de Köiki kui ka võluvaid programme, mida tehakse vanalinna tänavatel.

Mulle on jäänud Tallinna linnamuuseum silma ja see on ka üks põhjus, mis ma kandideerisin, tahaksin olla üks osa sellest toredast meeskonnast.

Kas teie meelest on oluline, et muuseumid ajaga kaasas käiksid?

Ma olen sellega täiesti nõus, Kalamaja muuseumi algatus on üks väga hea näide sellest. Minu arust ka linn vaatab, et muuseum läheks ka kogukondadele lähemale. Võib-olla me ei tee igasse linnaossa muuseumi, aga miks ei võiks tulevikus minna ka näitustega linnaosadele lähemale?

Seni, kui muuseumid on koroonaviiruse tõttu madala külastatavusega, peab mõtlema ka kõiksugu IT-lahenduste peale.

Kas teil kartust polnud sellisel keerulisel ajal juhiks kandideerida, kus kogu aeg on hirm, et piiratakse külastajate arvu või pannakse täiesti kinni?

Ma olen positiivse programmi inimene, kes usub, et ühel päeval läheb see kõik mööda. Praegu on tegelikult väga hea aeg järele mõelda, plaane teha, sihte seada ja kui see kõik möödas on, siis meie oleme valmis.