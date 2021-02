Docpoint otsustas uued Eesti dokumentaalfilmid ikkagi kinodesse tuua

"Tänu meie väiksele töökale meeskonnale ning Eesti filmitegijate paindlikkusele saime valmis plaani, kuidas saabunud võimalust ära kasutada ja osa linastusi ka kinode Sõprus ja Artis saalidesse tuua," selgitas festivali kommunikatsioonijuht Dagmar Reinolt ja lisas, et nad otsustasid, et suurele ekraanile jõuavad vaid uued Eesti filmid. "Seda aga igapäevaselt mõlemas kinos paralleelselt, et luua vaatajatele maksimaalselt turvalised tingimused.

"Programmi osas võtsime vastu otsuse, et igal päeval linastub üks kodumaine film veebikinos ja kahe linastusega on sama film ka Artises ja Sõpruses, näiteks 2. veebruaril festivali avav "Sea aasta" jõuab lisaks veebile samal päeval kokku nelja linastusega ka kinodesse," mainis Reinolt.

Filmi- ja kinokunst elab hetkel üle keerulisi aegu ja seega on festival DocPoint Tallinn otsustanud, et kogu tänavune kinopiletitest tulenev tulu läheb jagamisele kinode ja filmitegijate vahel, mistõttu on kinopileti ja festivali veebipileti hinnad sel korral erinevad. Kinno pääseb vastava kino tavapiletiga, mida saab soetada kino kodulehelt või kassast.

DocPoint Tallinn toimub Elisa Stage'i internetikeskkonnas 2. kuni 7. veebruarini.