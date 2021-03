Gustav Suitsu luulepreemia pälvis Mats Traat

Žüriiliikme Arne Merilai sõnul on Mats Traadi Palanumäe-sarja hakatud kutsuma jõgiromaaniks, kuid tema kui "Kandiliste laulude" ja "Harala elulugude" autor on ka jõgiluule looja. "Tema visa looming on nagu Väike- ja Suur Emajõgi, mis voolavad läbi Lõuna-Eesti, Otepää Pühajärvest Võrtsjärve ja läbi Tartu Peipsisse," sõnas ta.

""Taivatäis tsirke" jätkab meie murdeluule traditsiooni, mille eelkäijad olid Käsu Hans, Gustav Adolph Oldekop, Hendrik Adamson ja Artur Adson," tõdes Merilai ja lisas, et sarnaselt "Kerkokella" autorile Gustav Suitsule ja võru keelele lähenevale Jaan Kaplinskile hoiab Mats Traat elus tartu keele poeetikat.

Gustav Suitsu nimelist luulepreemiat annavad välja Tartu linn ja Tartu Kultuurkapital. See on tunnustus luuletajale, kes on eelmisel kalendriaastal avaldanud vähemalt ühe kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi.

Gustav Suitsu luulepreemia žüriisse kuulusid 2021. aastal Aare Pilv (Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esindaja), Rutt Hinrikus (Eesti Kirjandusmuuseumi esindaja), Arne Merilai (Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduste osakonna esindaja), Endla Reintam (Tartu Kultuurkapitali esindaja) ja Asko Tamme (Tartu Linnavalitsuse esindaja).

2020. aastal pälvisid Gustav Suitsu luulepreemia Timo Maran "Metsloomatruuduse" ja Maarja Pärtna "Vivaariumi" eest.

Mats Traadi luulekogu "Taivatäis tsirke. Nelläss luulekogu Tartu kiilen" nimiluuletus:

Taivatäis tsirke

Päiv veretäss taivatelki,

nink ammutse inimise

eitvä lämmind elki

üle üüde minemise.

Ei ole tan ullu.

Kiäki ei ole ollu,

Kõik omma konagi tullu,

kaonu ajast-aa kollu.

Perrä jääss taivatäis tsirke.