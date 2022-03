Otse kell 15: Gustav Suitsu luulepreemia auhinnatseremoonia

Emakeelepäeva korraldaja Krista Ojasaare sõnul on tegemist iga-aastase sündmusega, kus kirjandusmuuseumi inimesed esinevad avalikkusele ettekannetega eesti keele ja meele teemadel. Ojasaare sõnul juhitakse emakeelepäeval tähelepanu nii eesti keelele, kirjandusele kui ka üldisematele keele küsimustele.

Sel aastal esinevad ettekannetega folkloristika osakonna teadurid Katre Kikas ja Nikolay Kuznetsov. Kultuuriuuringutele keskendunud Katre Kikas peab ettekande teemal "Lugev laps Andrus Kiviräha lasteraamatutes". Komi keelt ja kultuuri uuriv Nikolay Kuznetsovi kõne kannab pealkirja "Lammas komi püsiühendites". Ettekannetele järgneb muusikaline esitus Andres Rootsilt.

Gustav Suitsu nimeline luulepreemia on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav Tartu linna tunnustus luuletajale, kes on eelmisel kalendriaastal avaldanud vähemalt ühe kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi.

Gustav Suitsu luulepreemiat on välja antud alates 2004. aastast ja see antakse üle igal aastal emakeelepäeval, 14. märtsil. Viimaste aastate laureaatide seas on Jüri Kolk, Tõnis Vilu, Aare Pilv, Mehis Heinsaar, Timo Maran ja Mats Traat.

KAVA

15.00 Tõnis Lukase tervituskõne

15.10 Katre Kikas "Lugev laps Andrus Kiviräha lasteraamatutes"

15.40 Nikolay Kuznetsov "Lammas komi püsiühendites"

16.10 Muusikat Andres Rootsilt

16.30 Gustav Suitsu luulepreemia üleandmine ja laureaadi esinemine