Tallinna Fotokuu peanäituse kureerib Vene naiskuraatorite duo TOK

1. septembrist 17. oktoobrini toimub kuues kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu, mille peanäituse kureerib Vene naiskuraatorite duo TOK. Näitus on Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM) avatud 3. kuni biennaali lõpuni.

Biennaali juhtide Kulla Laasi ja Merilin Talumaa sõnul valiti TOK-i visioon parimaks, lähtudes biennaali kontseptuaalsest raamistusest, mis keskendub toimetuleku ja kohanemise mõistetele ning kogukonna loomisele keerulistel ja murrangulistel aegadel.

Laasi ja Talumaa sõnul tegeleb 2021. aasta Fotokuu ning selle peanäitus Eesti ja Venemaa kultuurikogukondade vahelise koostööga ning ühtlasi soovitakse biennaali vältel luua võimalusi kohalike rahvusvähemuste kaasamiseks.

TOK on 2010. aastal Peterburis asutatud rühmitus, mille taga seisavad kuraatorid Anna Bitkina ja Maria Veits. See on platvorm interdistsiplinaarsel uurimistööl põhinevate projektide tegemiseks kaasaegse kunsti, arhitektuuri, disaini ja ühiskonnateaduste valdkonnas.

Oma kontseptsiooni avades on TOK-i kuraatorid toonud välja, et nende põhieesmärk on leida vastus küsimusele "Kuidas valmistuda tulevikuks, mis põhineb vastastikusel sõltuvusel ja uutmoodi ühiselul?"

TOK-i inspireerib nii mineviku kui ka praeguse tegelikkuse mõistmise ja seletamise uue kognitiivse tehnika otsimise meetodina käsitus intensiivsetest paikadest – tegemist on inimgeograafia põhimõtetele tugineva terminiga, mille on loonud vene filosoof ja meediauurija Mihhail Kurtov.

Intensiivne paik tähistab võimukeset, kus protsessid algavad ja kus neid talletatakse; kus kogemused ühendatakse ja kust need liiguvad edasi teistesse kontekstidesse; kus varem eraldi asunud tegevused ja mõtted koonduvad ning muunduvad uuteks kontseptsioonideks, mis aitavad luua uusi teadmisi ja olemisviise.

Intensiivsete paikade kaardistamisel ja lahtiharutamisel tegeleb TOK enda sõnul poliitilise kujutlusvõime ja dekoloniaalsusega arhitektuuris, linnaplaneerimise ja intersektsionaalsusega, tööstuspärandi ja selle ökoloogilise jäljega, avaliku ja isikliku ruumiga ning nende vahel asuvate peidetud universumitega.

TOKi kureeritav Tallinna Fotokuu peanäitus EKKM-is määrab ka sellest hargneva publiku- ja haridusprogrammi suuna ning annab raamistiku biennaali ülejäänud kavale. Lisaks peanäitusele panustavad kuraatorid biennaali sümpoosioni teemavalikusse ja räägivad kaasa esinejate kutsumisel. Esimest korda biennaali ajaloos toimuvat sümpoosionit korraldab Tallinna Fotokuu koostöös Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusega (EKKAK).

Tallinna Fotokuu 2021 kuraatorikonkursi komisjoni koosseisu kuulusid kuraator ja kriitik Anna Goetz, Columbia Ülikooli antropoloogia doktorant Gustav Kalm, Kai kunstikeskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse juht Karin Laansoo, EKKM-i projektijuht ja kuraator Laura Toots ning Tallinna Fotokuu 2021 juhid Kulla Laas ja Merilin Talumaa.