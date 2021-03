HÕFF tähistab sõna "robot" juubelit

25. jaanuaril 1921. aastal esietendunud Karel Capeki näitemängus "RUR. Rossum's Universal Robots" esimest korda kasutatud sõna juubelit tähistatakse legendaarse telelavastusega "Rops" ja telemängufilmiga "Elektrooniku seiklused".

Telelavastus "Rops" jõudis ETV eetrisse 1983. aastal. Jaan Tombi nimelise rahvateatri lavastus põhineb Boris Kaburi samanimelisel küberneetilisel lastenäidendil, mis käsitleb tavalise koolipoisi ja tema robotist teisiku vahekorra kaudu südametunnistuse ja hea ning halva suhtelisuse probleeme. Teose alltekstiks on nõukogude ühiskonda iseloomustanud robotlikult skemaatilise mõtlemise absurdsus.

Jaan Tombi nimelise rahvateatri lavastuse peaosades on vennad Vahur ja Valmor Leisalu, kõrvalosades Piret Viisimaa, Liina Tennosaar ja Anne Reemann – kolm viimast on teatrikunstiga seotud siiani. Näidendi lavastas Ellu Puudist. Haapsalus toimuvale linastusele tulevad "Ropsi" fenomenist ja selle kohast oma elus on rääkima oodata mitut asjaosalist.

HÕFF-il tuleb näitamisele ka režissöör Konstantin Bromberg 1979. aastal valminud kolmeosalise muusikalise telemängufilm "Elektrooniku seiklused", mis põhineb Jevgeni Veltistovi 1964. aastal ilmunud jutustusel "Elektroonik – poiss kohvrist",

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 4. kuni 6. juunini. Osa festivali programmist jõuab ka veebikino ekraanile, millele saab kaasa elada üle Eesti. Kogu kava avalikustatakse 6. mail.