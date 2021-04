HÕFF-il avatakse rämpsfilmidele pühendatud tasuta vabaõhukino

Kõik neli näidatavat linateost on pärit Ameerika žanrifilmide arhiivist (AGFA), mis kogub, säilitab, restaureerib ja levitab vanu exploitation- ja õudusfilme. Kokku on arhiivis üle 6000 haruldase filmi.

Haapsalus jõuab publiku ette kõige haruldasemate ja kummalisemate õudusfilmide treilerite ja reklaamklippide kogumik "AGFA Horror Trailer Show" – arhiivi viimase aja populaarseim väljaanne, mis on juba leidnud tee paljude žanrifilmide festivalide kavva.

Andy Sidarise 1987. aasta exploitation-spioonifilmis "Nui neljaks Hawaiile" ("Hard Ticket to Hawaii") läheb madinaks, kui kaks blondiini puutuvad väikesel saarel kokku salakaubitsejate, narkomaffia ja täispuhutava seksinukuga relvastatud rulamaniakiga. Peaosades "Vapratest ja ilusatest" tuntud Ronn Moss ja Playboy kaanestaarid Dona Speir ja Hope Marie Carlton.

Õuduskomöödias "Tammy ja türannosaurus Rex" ("Tammy and the T-Rex") siirdab kuri teadlane tapetud gümnasisti Michaeli aju robot-türannosauruse kehasse. Saurusepoiss põgeneb oma tüdruksõbra Tammy juurde, vandudes enda surmas süüdi olevatele koolikaaslastele kättemaksu. Stewart Raffilli film tuli välja 1994. aastal, kuid tublisti kärbituna. Filmi 25. sünnipäevaks taastati selle algne versioon. Peaosas Bondi-tüdruk Denise Richards ja Paul Walker, kes on tuntud "Kiiretest ja vihastest".

Neljas kavas olev film "Jack Frost" pole mitte Hollywoodi koguperekomöödia, milles lumemeest mängib Michael Keaton, vaid Michael Cooney 1997. aastal ilmunud jõuluõuduskomöödia. Surma mõistetud sarimõrtsukas Jack muutub pärast autoõnnetust lumememmeks ja tahab kätte maksta šerifile, kes ta trellide taha saatis.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 4.–6. juunini Haapsalu kultuurikeskuses. Osa Baltimaade suurima žanrifilmide festivali programmist jõuab ka veebikino ekraanile, millele saab kaasa elada üle terve Eesti.