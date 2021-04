Kodune kultuurisoovitus | Tipptasemel meta-õudusfilm "One Cut of the Dead"

Mida põnevat saaks veel zombie-filmide žanris ära teha? George A. Romero legendaarne "Elavate surnute öö" seadis juba paika nii võimsa verstaposti, et juba üle viiekümne aasta on mängitud samade elementidega. Jaapani lavastaja Shin'ichiro Ueda valis oma filmis "One Cut of the Dead" aga nii pöörase lähenemise, mis üllatab isegi kõige kogenumaid zombie-fänne.

Hoiatan kohe ette: esimene pool filmist tekitab tunde, et sellise jama soovitamiseks peab ikka peast täiesti põrunud olema. "One Cut of the Dead" näeb välja nagu umbes viie dollari eest tehtud tudengifilm, kus on hunnikuga halbu nalju, kohutavaid eriefekte ja allapoole igasugust arvestust näitlemist. Võiks ju arvata, et kui asi on nii kohutav, siis muutub see ühel hetkel heaks, aga kaugel sellest. Esimene pool "One Cut of the Deadist" on tõepoolest talumatult halb, täiesti jälestusväärne saast. Aga kannatage see ära.

Tahtmata reeta seda, mis filmi teises pooles juhtub, võin ikkagi mainida, et toimuv pööre on kannatamist väärt. Võib isegi öelda, et esimese poole õudus (seejuures mitte hirmu, vaid halbuse mõttes!) saab tänu ootamatule metatasandile kõvasti tähendusi juurde. "One Cut of the Dead" võib näha välja odav, kuid režissöör Shin'ichiro Ueda on tõenäoliselt vaadanud läbi sadu tunde zombie-filme, kogunud seal kokku sajad klišeed ja ehitanud neist kokku mahlaka õudusparoodia.

Võin maha rahustada ka kõiki neid, kes kardavad kabuhirmul õudusfilme: "One Cut of the Dead" on õudukas vaid tinglikult, tegelikult heidetakse siin pigem nende filme üle nalja ning midagi reaalselt hirmutavat ekraanil ei toimu. Seega sobib linateos vaatamiseks ka neile, kes muidu õõvafilmide kõige suuremad fännid ei ole. Paljuski on Shin'ichiro Ueda "One Cut of the Dead" hoopis armastuskiri filmitegemisele kui sellisele, õudusfilm on lihtsalt aines, mis annab selleks hulga ootamatuid visuaalseid vahendeid.

"One Cut of the Dead" on kättesaadav PÖFF-i veebikinost kuni Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali alguseni. Filmil on nii eesti- kui ka ingliskeelsed subtiitrid.