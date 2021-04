Kodune kultuurisoovitus | Sõge sõja-ulmefilm "Vari pilvedes"

Rahvusvaheliselt oli esimesi linateoseid, mis 2021. aastal nii kinodes kui voogedastuses linastus, režissöör Roseanne Liangi pöörane ulme- ja õuduselementidega sõjafilm "Vari pilvedes" ("Shadow in the Cloud"). Nüüd on film kättesaadav ka Eesti vaatajatele.

"Vari pilvedes" on on esmapilgul isegi liiga veider, et tõsi olla: teise maailmasõja ajal tundub üks naispiloot Maude (Chloe Graze Moretz) pommituslennuki peale, väites, et tal on vaja transportida salajasi dokumente. Sõjafilmi alge pöördub aga õige pea hoopis üle võlli ulmelooks, kui lennukit hakkavad ründama kummalised ebamaised elukad. Edasine on, nagu öeldakse, juba ajalugu.

Režissöör Rosenna Liang on teinud julge sammu, lahustades "Varjust pilvedes" igasuguse tõsiseltvõetavuse. Kui üldjuhul üritavad ka kõige absurdsemad õudusfilmid finaalis siiski igasugu jaburused ilusaks tervikuks põimida, siis antud juhul otsustas lavastaja: surume parem gaasi põhja ja põrutame täie hooga läbi seina. Ja oi millise enesekindla ükskõiksusega Liang seda ideed realiseerib!

"Vari pilvedes" viskab rahumeeli blenderisse kõikvõimalikud žanrid. Tahtsite sõjafilmi? Ikka saab. Soovite hoopis dialoogipõhist kammerdraamat? Seegi on olemas. Või äkki hoopis kriitilist sissevaadet naiste väärtkohtlemisse? Muidugi, miks mitte. Oot-oot-oot, aga selle kõik võiks üle valada klassikalise kolliõudusega ning vürtsitada kõige jaburamate B-filmilike eriefektidega. Tervik on täiesti maitselage, naeruväärne ja läbi ja lõhki eneseirooniline, mis on aga samas erakordselt naljakas ja meelelahutuslik.

Muidugi, "Vari pilvedes" põrutab välja kõigist hea maitse piiridest, aga kas iga film peabki vagur ja viisakas olema? Žanrifilmifännidele peaks Roseanne Liangi hullumeelne action-paroodia – siin võib näha tegelikult pila 1980.-1990. aastate möllufilmidele – lausa kohustuslik olema, aga võimaluse võiksid anda ka need vaatajad, kes on aastapikkusest kodusistumises kalestunud ja vajavad väikest äratavat sahkmakat. Ekraanil toimuv hullus peaks küll mõneks ajaks pildi selgeks lööma...

Hetkel on "Vari pilvedes" kättesaadav Go3 videolaenutuses, aprilli lõpus peaks poodidesse jõudma ka DVD.