Margus Toomla laulu- ja tantsupeo edasilükkamisest: jaanuaris olime optimistlikumad

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla kinnitas ERR-ile, et kui aasta algul lootsid nad veel laulu- ja tantsupidu plaanijärgselt korraldada, siis märtsis sai selgeks, et üritus tuleb ikkagi 2023. aastasse lükata.

"Sarnaselt kogu ülejäänud kultuurisektorile on pandeemia jätnud oma mõjutuse ka laulu- ja tantsupeo liikumisse," mainis Margus Toomla ja lisas, et kollektiivid pole pandeemia oludes saanud piisavalt palju koos käia. "See on jätnud kollektiividele juba väikese jälje."

Laulu- ja tantsupeo edasilükkamine peaks Toomla arvates aitama kollektiividel repertuaari paremini õppima. "Samuti aitab see samm-sammult sellest tardumusest välja tulla," tõdes ta ja rõhutas, et see kõik aga vajab aega.

"Me olime tegelikult jaanuaris optimistlikumad, aga siis vaatasime, et läheb ikkagi veel tõsisemaks," selgitas ta ja mainis, et kui märtsis tulid uuesti piirangud, siis said nad aru, et pole võimalik enam samas tempos edasi liikuda. "Peame nägema, kuidas viirus käitub, vaktsiinid toimuvad ja kuidas kollektiivid saavad hakata koos käima, aga hakkame seda nägema sellest sügisest."