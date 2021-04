Ellerheina dirigent: laulu- ja tantsupeo edasilükkamine võimaldab peole rahulikuma meelega vastu minna

Kõrvits märkis ERR-ile, et oli arvata, selline otsus tuleb ja usub, et see otsus on ka õige.

"Päris kooritegevust ikkagi ei ole peaaegu aasta aega normaalselt olnud. Sügisel natuke sai päris koorilaulu arendada, aga novembrist peale on see kõik käinud kas väikse grupi kaupa, täitsa individuaalselt või Zoomis," kirjeldas ta. "Selles mõttes oli see väga õige otsus."

Kõrvits tõdes, et ega täpselt ei tea, kuidas olukord sügisel on ja kas nad saavad kohe täie hooga alustada või peab ikka veel tööd planeerima väiksemates koosseisudes.

Noorte laulu- ja tantsupeo edasilükkamine tähendab aga, et kõigil on võimalik peoks valmistuda veidi rahulikuma meelega. "Keegi ei pea närveerima, kas ta saab oma laulud selgeks või saab oma kooriga üldse peole tulla. "

Kõrvits märkis, et isegi kui olukord oleks aasta pärast tänu vaktsiinidele rahulikum, siis terve laulu- ja tantsupeole eelnev aasta on ikkagi ebakindel.

"Ei tea täpselt, kuidas ja millisel kujul saab tööd teha. Ka maakondlikud laulupäevad, mis olid sellesse kevadesse planeeritud, lükkuvad ka kõik edasi järgmisesse aastasse. Kõik lihtsalt kuhjuks muidu. Et võtame rahulikult."

Ta kinnitas, et hoiavad siiski oma lauljaid kogu aeg soojana. "Ma tegutsen kolme kooriga ja hoian neid kõiki soojas. Sügisel siiski sai kontserte ka teha ja täitsa normaalselt, aga novembrist alates kõik jõulukontserdid ja kõik, mis olid planeeritud, jäid ära või lükkusid edasi," kirjeldas ta.

Kontserte on neil planeeritud ka selleks kevadeks ja suveks ning Kõrvits ei oska aimata, kuidas nendega läheb.

"Kogu aeg valmistud ja hoiad oma lauljaid, püüad hoida nende toonust ja positiivset meelt, et isegi kui kontsert jääb ära või lükkub edasi, et küll ta siis kunagi ikka toimub. Vaimsuse ja motivatsiooni hoidmine on õpetajatel ja dirigentidel kindlasti praegu vast kõige keerulisem ülesanne."

Seda pole Kõrvitsa sõnul õnneks juhtunud, et lauljad hakkaksid kooridest lahkuma. Paar tüdrukut on võtnud pausi ja öelnud, et tulevad tagasi siis, kui olukord läheb normaalsemaks, aga üldiselt teevad kõik kaasa ja on ka Zoomi proovides rõõmsasti kohal.

"Kõik püüavad aru saada, et praegu on olukord, mis tuleb lihtsalt üle elada, ja et kui kunagi läheb paremaks ning siis me ei alusta nullist, vaid oleme kogu aeg edasi liikunud ja repertuaari õppinud," selgitas ta.

Zoomis saabki põhiliselt juurde õppida uut repertuaari, viimistlustööd on seal küllaltki raske teha, tõdes Kõrvits. "Peab laskma ükshaaval esineda. See pole ka päris koorilaul."

Kõrvits tõdes, et vahepealsel ajal, kui kontaktproovid veel väiksemates koosseisudes lubatud olid, tuli töötunde küll juurde, sest see, mida said tavaliselt teha kogu kooriga, tuli teha nüüd väiksemate gruppidega.

"Vahepeal me tegime proove lausa ükshaaval. Kui veel lubati tunde üks ühele teha, siis oli nii, et Ellerheinas, kus on 70 lauljat, tegime igaühega proove individuaalselt. See oli päris ränk." Mõnes mõttes tasus see end ka ära, tõdes ta.

"Ma sain päris hea pildi, kuhu keegi on omadega jõudnud, et muidu seda aega ei ole, et sa päris igaühte jõuad eraldi kuulata. Selleks on hääleseadja, kes sellega tegeleb. Aga see oli täitsa sisukas, tasus ära. Aga ta oli päris ränk."

Kui ühel hetkel tohib jälle suuremate koosseisudega kontserte anda, siis on Ellerhein valmis oma tavapärase tegevuse juurde naasma. Suveks on neil plaane küll.

"Juuni keskpaigas on kontsert, kui on see võimalus, ja suve lõpu poole on meil traditsiooniline nädalane laululaager Karepal, mida kindlasti tahaks teha ja augusti lõppu on ka juba kutsutud esinema. Eks see kõik selgub, kuidas selle aja peale olukord on."

Kõrvits kinnitas, et pessimistideks nad veel muutunud ei ole. "Me oleme ikkagi lootusrikkad. Lootma peab ikka kogu aeg. Lootma peab ja tegutsema peab. Kui sa lased pea norgu ja üldse mitte midagi ei tee, siis see pole ka parem."