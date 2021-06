Arhitektuurimuuseum avab rühmanäituse vajalikest majadest

"Majad, mida vajame" teema on inimkond ja tema tulevik ning kõnetab aina tõelisemaks muutuvaid ülemaailmseid ohte, olgu need inimeste põhjustatud või inimestest sõltumatud.

Muuseumi 30. sünnipäeva näitusele osalema kutsutud 16 arhitekti ja kunstnikku said ülesande luua tinglik maja, eesmärgiga tagada inimestele ilusam ja turvalisem tulevik planeedil Maa. Milliseid lahendusi autorid pakuvad, kui keegi annab neile võimaluse mõelda ilma piiranguteta?

Arhitektuurimuuseumi direktori Triin Ojari sõnul ei saa muuseum üle ega ümber majadest – millised peaksid majad olema, et soovid paremast maailmast teostuksid?

"Arhitekt-visionääridest pole ammu midagi kuulda olnud, andsime neile ülesande lihtsalt unistada," rääkis Ojari kuidas näitus pealkirjaga "Majad, mida me vajame" sündis.

Töö "Superroheline". Autor/allikas: arhitektuuribüroo Molumba

"Pealkirja võib vaadata nii tõsimeelse kinnitusena, et vaja on (aina) uusi maju, kui ka kahtlusena, kas maju on üldse vaja või kas need, mida pakutakse, on ikka päriselt tarvilikud. Fantaasiaid ei saa tellida, need sünnivad sisemise vaimustuse ja välise maailma kokkupõrkest, tahtsime seda loomehetke tabada ja selle näitusele välja panna," lisas ta.

Näituse kuraatori Jarmo Kauge sõnul on selle näituse vormis mõttemängu sisuks terve inimkond oma praeguses ja tulevases aegruumis – ning üks kujuteldav, tinglikult maja nimetust kandev ehitis, millele anname mängureeglitega realismiülese võime suunata arvestataval määral inimkonna edasist käekäiku.

Näitusel osalevad Anna-Liisa Unt, Arhitektuurikool, b210, Elina Liiva ja Helena Rummo, Johanna Jõekalda ja Artur Staškevitš, Kadarik Tüür Arhitektid, KUIDAS, Leonhard Lapin, LLRRLLRR, Margit Mutso ja Inke-Brett Eek, molumba, PART, PLUSS, Peeter Pere, Raoul Kurvitz, Stuudio Tallinn.

Näitus on avatud 21. novembrini 2021.