Arvustus. "Feel Good": kibemagusalt parema enesetundeni

Intiimse romantilise draamakomöödia "Feel Good" teine ja viimane hooaeg jätkab siiralt ja tundlikult. Briti Channel 4'st Netflixi kolinud kuueosaline teine hooaeg viib edasi koomikust Mae (Mae Martin) poolautobiograafilist lugu, milles Kanadast Inglismaale kolinud ja seal armunud peategelane püüab eelmise hooaja lõpus hoo sisse saanud karjääri taustal süüvida oma posttraumaatilise stressihäire tagapõhja. Sedasi muudab telesari pisut oma fookust, kuid säilitab teravalt koomilise ja tuumakalt empaatilise huvi seksuaalse ja soolise identiteedi, eneseleidmise, sõltuvuse ja suhete kui põhiteemade vastu.

Teemad hargnevad lahti mööda traumaga intensiivsemalt tegelema hakkava Mae ning enda kirge otsiva õpetajast George'i (Charlotte Ritchie) vahelise suhte arengukaart. Nii kutsub oma tegelasi mitmekülgselt arendav telesari vaatlema, millises suunas eelmisel hooajal tupikusse jooksnud kirglik, seksuaalset otsinguline ja kohati sõltuvuslik suhe areneb ning kuidas kolmekümnendates Mae oma keerulisse teismeikka ulatuvaid ja nüüd uuesti pinnale ilmuvaid traumasid käsitleb. "Feel Good" ei karda seejuures küsida keerulisi küsimusi musta komöödia võtmes, mis teeb küllaltki prototüüpsest eneseleidmise ja traumadega tegelemise narratiivist eheda ja ausa.

Neid "Feel Good'ile" keskseid väärtusi toetab ka näitlejatöö ja karakteriarendus. Mae Martin on koos kaasstsenarist Joe Hampsoniga loonud omapärased nõrkustega ja puudustega karakterid, kelle tihti vastuolulisi otsuseid on tänu põhjalikule karakteritööle lihtne mõista. Mae ja George pidevalt muutuv ning välistele mõjudele (sh sõprade-tuttavate kommentaarid) reageeriv suhe kutsub samastuma ja on emotsionaalselt kaasahaarav.

Näidates, kuidas iga suhe nõuab tööd, vastastikust ausust ja läbipaistvust, ilmestab "Feel Good" inimsuhete värvikust nende hapruses, mööduvuses, ilus, spotaansuses, rutiinsuses ja kirglikkuses. Martini ja Ritchie (kes näitas koomilist võimekust juba läbimurderolliga komöödiatelesarjas "Fresh Meat") koostöö mõjub teemade arenduse kontekstis sedavõrd sümpaatselt, et nende suhte arengut vaataks rohkemgi kui kaks hooaega.

Kõrvaltegelased nii veenvalt ei mõju. Sealjuures jääb tahaplaanile Lisa Kudowi roll Mae emana ja Phil Burgersi ebamääraste eesmärkidega tähelepanu saav roll George korterikaaslasena. Põhitegelaste suhte ning soolise ja seksuaalse identiteedi erinevaid tahke aga avavad kord humoorikalt, kord läbivalgustavalt teised, rohkem plakatlikena mõeldud kõrvaltegelased.

Neist eredaimad on George põgusat üksildust leevendama rutanud kolleeg Elliott (Jordan Stephens), kelle tundlikkus nii suhete kui seksuaalsuse osas ning võime emotsioone sõnadesse tõlkida omandab koomiliselt ärritavad mõõtmed. Ja temast positiivses mõttes ärritavam Mae agent, kelle küüniline tahe muuta koomiku vaimsed väljakutsed ja mured rahaks ütleb nii mõndagi meelelahutustööstuse ekspluateerivast suhtumisest olulistesse teemadesse. Plakatlike kõrvaltegelastega seega avatakse tabavalt tänapäeva ühiskonda, milles Mae ja George püüavad omal viisil ja omas tempos enda identiteete kujundada.

Kuigi sarnaselt mitmele teisele koomiku veetud telesarjale võib ka "Feel Good'ile" ette heita liigset teksti- ja dialoogikesksust, mis seab piire selle keskpäraseks jäävale pildikeelele (mida küll paari leidliku montaažimänguga püütakse elavdada), realiseerib telesari taoliste formaatide tugevusi. Näib üldisemalt, et koomikutaustaga stsenaristid-näitlejad (vt nt hiljutine meistriteos "Ramy", Aziz Ansari suurepärane "Master of None" ning Louie C.K. seksuaalsete ahistamisjuhtumite tõttu vastuoluline "Louie") oskavad panna enda lugudesse midagi ühtlasi sügavalt isiklikku ja sotsiaalselt teravat, mille spetsiifilisus kõnetab ja liigutab mitmel tasandil.

Sellega õnnestub ka Mae Martin, kelle tundlikkus soolise identiteeti käsitlemisel ja kompleksetest olukordadest kibemagusa huumori kõnekal leidmisel tagab huvi ka ta tulevaste projektide vastu1.



1 https://www.objectivefiction.com/news/view/objective-fiction-signs-first-look-deal-with-mae-martin