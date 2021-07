Arvustus. "Awake": taktitundetu triller

Netflixi kataloogitäitest südaöine unetooja "Awake" on intrigeeriva juhtmõttega triller, mis komistab süžeele pinevuse süstimisel poolikutesse ideedesse ja laiskadesse lahendustesse. Nimelt baseerub Mark Raso kirjutatud ja lavastatud "Awake" mõttel, mis saaks siis, kui mingi müstiline sündmus võtaks inimestelt ära võime magama jääda. Ent selle sisuka arendamise asemel on ta koos kaasstsenarist Joseph Rasoga ammutanud inspiratsiooni "Bird Box" ja "Kena vaikne kohake" filmide edust ja vormistanud pooleteise tunnise postapokalüptliseks ellujäämisteekonna, kus üks ema püüab anda endast kõik oma laste ellujäämise nimel. Kahjuks ei kuku see kuidagi usutavalt ega pinevalt välja.

Komistuskive leidub paraku kõikjal. Karakterite, eesotsas traumeeriva sõjaväe- ja sõltastaustaga peategelase Jilli (Gina Rodriguez), ta tütre Matilda (Ariana Greenblatt) ning teismelisest poja Noah'i (Lucius Hoyos), arendus taandatakse ebahuvitava süžee taustaks. See omakorda tähendab, et põhikohaga turvatöötajana ja lisatulu narkodiilerina teeniva Jilli taust ei kujune loo sisukaks osaks, vaid pigem selle edasiviimise vahendiks, nõrgendades ta katsumuste emotsionaalset haaravust.

"Awake" Autor/allikas: Netflix

Loo võtmeks ja õrnalt säravaks täheks aga saab hapra dünaamikaga perekonna tütar Matilda, kes on üks vähestest, kellel säilib võime uutes tingimustes magada. Siiski annab Rasode stsenaarium näitlejatele töötamiseks vähe materjali. Neile jääb vaid mängida ähmaselt defineeritud emotsionaalset skaalat väsimuse ja hullumise vahel.

Kui lugu hoo sisse saab, kisub asi üha ebaloogilisemaks ja ebamäärasemaks. Tänu Jilli taustale on kõigega seotud ka sõjavägi, kes tahaks Matildat lahenduse leidmiseks testima hakata. Nii on iga ärkvel oldud tunni järel üha segasemaks muutuv Jill kahtlev, kas selle ideega kaasa minna. Perekond võtab siiski ette järjest verisema teekonna uurimiskeskusesse, et olukorrale mingigi lahendus leida.

Kõik, mis seda teekonda ümbritseb, mõjub kas juhuslikult, tagajärgedeta või kummastavalt. Juba algusest peale taktitundetult ja piisava sisulise põhjenduseta vahele pikitud vägivald. Jabur seosetu dialoog rahulike stseenide ajal. Kummalised lahendused lapsevanem-laps suhte kuvamisel. Magamatusest hulluvate inimeste ebajärjekindel ja kestuselt ebaloogiline areng, näiteks rahulikest kristlastest ohverdusi nõudvate fanaatikuteni, kodanikest agressiivsete zombilike hordideni või paljalt päikest jõllitavate teetõketeni. See kõik viitab poolküpsele teemaarendusele, mida justkui püütakse filmi esimeses vaatuses välja vabandada magamatusest tekkinud sümptomitega, mida sündmus pidavat võimendama.

"Awake" Autor/allikas: Netflix

Ei aita ka operaator Alan Pooni (eriti autostseenides!) Emmanuel Lubezkile viitav kaameratöö, mis püüab finaalis pisut stilistiliselt liialdades mõistust kaotavate tegelaste meeleseisundeid rõhutada. Suurema sisulise eesmärgita ja pildita edasi rühkiva loo, sellest tuleneva tasaselt kiirustava tempo ning tervikutunnetuseta režii tõttu on "Awake" järjekordne Netflixi ebaõnnestunud triller järjest kasvavas nimekirjas (vt "Fractured", "Earthquake Bird", "The Woman in the Window").