Kuressaare teater mängib sügisel mandril rohkem kui kodulaval

Kaks autot on Kuressaare teatri hoovil stardivalmis, et minna mandrile mängima etendusi "Kes on punamütsike?" ja "Issid". Septembris käidi nii ringreisil 11 korral, oktoobris võetakse ette lausa 17 paika. Kusjuures kodulaval mängitakse järgmisel kuul vaid kaks etendust.

"Need on sellised järeleaitamistunnid või kuidas see kooli mõistes on," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Kuressaare teatri juht Piret Rauk. "Me mängime palju neid etendusi, mis jäid ära talvel ja kevadel," lisas ta. Rauk avaldas tänu teatrikülastajatele, kes pileteid tagasi ei müünud, vaid säilitasid, et ikka teatrisse tulla.

Etenduse valiku ja lavakujundused ongi teater valinud selliselt, et neid saaks mängida väljaspool kodulava. "Kui teater toob välja lavastuse, siis on huvi, et seda võimalikult palju mängida," ütles teatrijuht. Ta lisas, et siiski tuleb teha ka neid lavastusi, mis on dekoratsioonilt ja lavakujunduselt suured. "Mina küll igatsen sellist lavakujundust, et eesriie läheb lahti ja lapsed ahhetavad!" ütles Rauk.

Hetkel on Kuressaare teatris tööl neli palgalist näitlejat. Lee Trei tuli kodusaare teatrisse sel aastal, et saada eemale suurlinna kärast. Et ta Kuressaares alles näitlejana alustas, ei tea ta veel täpselt, mida selline ringisõitmine näitleja jaoks tähendab. "Niipalju kui me kunagi Nukuteatriga reisisime, oli see tore ja mõnus - mured jäävad ju koju maha," ütles Trei.

Kuressaare teatri repertuaaris on praegu viis aktiivset mängu-valmisolekuga lavastust.