Karl Martin Sinijärve raamatusoovitused: Mart Kivastik ja Vilmos Kondor

Mart Kivastik "Sure, Poisu!" (Väike Öömuusika)

Johannes Vares-Barbarus oli vaieldamatult värvikas kuju nii kirjanduses kui ajaloos. See viimane läks talle üsna kiiresti üsna kalliks maksma. Jõukas vasakpoolne tohtrihärra, korralik kodanlusevastane kodanlane ja teravkeelne, ehk küll mitte eriti populaarne luuletaja suutis end siduda riigimängudega, mis tal kaugelt ja kõrgelt üle pea käisid. Ja kui ta aduma hakkas, kui suure jama sisse ta sattunud on, ei olnud enam pääsemist. Rahvas tuli jamast pool sajandit hiljem välja, Barbarus ei pidanud vastu aastakümmetki.

Sellest elust – ja mitte ainult neist valusaist lõpuaastaist, noore Barbaruse elukäik on objektiivselt põnevamgi – saaks kirjutada mitu vägagi erinevat kirjandusteost. Ja ju kunagi kirjutataksegi. Mulle igatahes Kivastiku lähenemine meeldib, siin on põnevalt kulgev ajahetkede segamine, siin on kergelt unenäolised üleminekud, aga ka iseseisvate novellidena võetavad ajastupildistused. Raamat oli hea lugeda ja kudus ennast kuidagi peas ise kokku. Harutas lahti ka. Kivastiku eelmine romaan "Taevatrepp" näiteks jäigi mul pooleli, ei hakanud üheskoos kõndima, meeles sujuma. "Sure, Poisu!" aga läks kohe käima ja sai tõesti ühe hooga ja käest panemata läbi loetud.

Jah, ta ei ole klassikaline romaan, näidendipõhisust on tunda, kuid miks ka mitte. Heade lugudega on ikka see värk, et alati tahaks natuke veel ja kui ma üldse millegi kallal norida võtan, siis mu arust võinuks seda raamatut rohkemgi olla. Keerulised lood väärivad lahtikirjutamist. Keerulise loo lihtne moraal on Barbaruse teema puhul: iga kingsepp saab oma liistule tõmmatud. Ja iga tuld ei tasu õhutada, mõnd kohe eriti mitte. Sauna süütad, küla läeb, ja antud juhul terve riik takkapihta. Ning tagantjärele tarkusest pole kasu mitte kõige vähematki.

Vilmos Kondor "Budapesti spioon" (Regio)

Tõlkinud Piret Toomet

Vilmos Kondori raamatuid ei saa jätta soovitamata. Kas või juba ainult seepärast, et meil endil on puudu veenva peategelasega, elutervet skepsist ja head huumorit vaheldav romaanistik lähiajaloo hämaratest aastatest. Mitmeski mõttes on ungarlaste saatus viimatise ilmasõja eel, ajal ja järel kaunis sarnane eestlaste omaga. Jah, ungarlastel läks okupatsiooniga sutsuke paremini, aga nimelt pikka vindumist, noateral kõikumist ja sellest põhjustet hirme ning ebakindlust kujutab Kondor jõuliselt ja värvikalt.

1943. aasta jõuluajaks pole päris sõda ju päriselt veel Ungarisse jõudnudki. Ent ometi on ta kohal, tema märke on igal pool. Söögiga on kehvasti, kuigi otse nälga ei surda ja muidugi püüavad inimesed ennast veenda, et kõik on normaalne. Mõnes mõttes ongi. Lennukid lendavad, kohvikud töötavad, jõulukuuski müüakse. Sõda Euroopas on kestnud juba üle nelja aasta, ent peategelane lendab Budapestist üle Berliini ja Stockholmi Londonisse, vaatab värskemad pommiaugud üle, abiellub, sööb kala krõbekartulitega ning lendab põgusate vahepeatustega Viini. Viinist rongiga Veneetsiasse, sealt paadiga ja veoautoga ja taas rongiga tagasi Budapesti. Need sõidud ei ole kõige meeldivamad, aga Euroopa üritab ikkagi oma elu elada. Eks püüti ka Eestis, vähemasti nõukogulaste tagasitulekuni, siis oli selge, et läheb pikemaks jamaks.

Kolmanda raamatu ilmumine annab lootust, et kirjastajatel on jaksu ja isu kogu Kondori sari eesti lugejani tuua. Igati lugupidamist vääriv ettevõtmine ka seepärast, et kui jätta ajalooaines kõrvale ja lugeda Kondorit kui lihtsalt kirjandust, siis lood on köitvad, kohavaimu tajumine ja kirjeldused veenvad ning tegelased inimlikult omased. Just samade omaduste pärast mainin siinkohal veel ühe uue raamatu ilmumist: Leonardo Padura "Havanna tuuled" viib lugeja Kuubale ja märksa lähemasse, napilt kolmekümne aasta tagusesse minevikku. Ent ühiskonda, milletaolises tuli meilgi pikalt pusida ja kus paljugi tuttav ette tuleb. See on samuti teine raamat sarjast ning loodan sellegi sarja puhul jätkuvat ilmumist meiegi keeles. Väliskaemus aitab meid aruka sisekaemuse poole, need on eestlastele vajalikud raamatud.