Järgmise Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Juured ja ladvad", mis pühitseb eestlaste muusikalisi juuri ning rõhutab noorte talentide rolli traditsiooni edasikandjatena. Uute koosluste ja festivaliformaati sobivate kavade leidmiseks kuulutas festival välja ka idee- ja stipendiumikonkursid.

Teema "Juured ja ladvad" seab programmi fookusesse noored pärimusmuusika talendid – traditsiooni kandjad, kes ammutavad oma repertuaari juurtest, aga lisavad sinna alati ka nii vajalikku noort energiat.

Festival ootab ideekonkursist osa võtma nii kogenud artiste kui ka alles muusikuteed alustavaid noori. Säravamad pärimusmuusikud saavad võimaluse esineda festivalil, lisaks antakse noortele välja kolm 1000-eurost stipendiumi ning pakutakse mentorlust ja muud praktilist tuge.

Festivali pealik Ando Kivibergi sõnul on noorte toetamine ülioluline, sest just nemad kannavad edasi meie kultuurilist eripära.

"Pärimuskultuur on väikerahvale vaimne turvavõrk ja elurõõmu vundament. Rahvahõim püsib, kui seal on oma päritolu üle uhked noored – kirglikud, elujanused, edasipüüdlevad, muutusi soovivad, armuvad ning vastutust kandvad noored," sõnas ta.

"Just seepärast on Viljandi pärimusmuusika festival korraldanud läbi aegade õpitube, kursusi ja Eesti ETNO laagrit, kus on juba veerandsada aastat õnnestunud köita üha uusi noori, kes meie muusikalist emakeelt loomuldasa armsaks peavad."

Festivali esimesed esinejad avalikustatakse aasta alguses, soodushinnaga passid pannakse müüki 1. detsembril. XXIX Viljandi pärimusmuusika festival toimub Viljandi lossimägedes 28.–31. juulini 2022.

Täpsemat infot nii noortele talentidele kui ka kogenud muusikutele mõeldud ideekonkursi ning noortele suunatud stipendiumikonkursi kohta leiab Viljandi pärimusmuusika festivali kodulehelt.