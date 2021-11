PÖFF-i võitis film Ida-Saksa mässajast

Aastatel 1945–2001 elanud Thomas Brasch oli nii elus kui ka loomingus tõeline mässaja, kelle tema enda lihane isa Ida-Saksa salapolitseile Stasile üles andis, kui ta korraldas pärast Praha kevadet Berliinis protestiaktsioone. Film on kummardus sellele igavesti rahutule hingele, aga ka kunstile ja mässumeelsusele.

"Võimsa loo ja biograafilise filmi meisterliku teostuse eest, mis heidab valgust ühele Saksa kirjanduse kesksele kujule," põhjendas žürii, mida juhtis Euroopa Filmiakadeemia esimees Mike Downey.

Peaauhinnaga kaasneb esimest korda 20 000 eurot, mille pani välja Tallinna linn.

Thomas Braschi osatäitja Albrecht Schuch võitis ühtlasi parima meesnäitleja auhinna. "Uskumatult usutav tõlgendus ühest Saksamaa kõige olulisemast kunstnikust," põhjendas žürii, nimetades "Armast Thomast" tõeliseks filmikunsti tour de force'iks.

Võidufilmi saab näha veel pühapäeval kell 15.15 Tallinna kinos Coca-Cola Plaza.

Parima režissööri ja stsenaariumi auhind läks poolakale Wojciech Smarzowskile filmi "Pulmapäev" eest – see on terav sisselõige ksenofoobse ühiskonna mõttemaailma, mis kipub unustama oma ajaloo ebameeldivaid seiku.

Parimaks naisnäitlejaks nimetas žürii kõigest 11-aastase venelanna Sofja Krugova, kes mängib Kirill Sokolovi mustas komöödias "Rebi lahti ja unusta" – ta on noorim osatäitja, kes on PÖFF-i ajaloos nii kõrge auhinnaga pärjatud.

Üks maailma kuulsamaid dirigente soomlane Esa-Pekka Salonen, kes on tuntud ka heliloojana, võitis parima filmimuusika auhinna kaasmaalase Aku Louhimiehe filmi "Ootus" eest.

Kokku osales põhivõistlusprogrammis 19 filmi.

Parima debüütfilmi auhind läks 32-aastasele Saksa režissöörile Francesco Sossaile filmi "Teistsugused inimsööjad" eest, milles kaks Itaalia provintsis elavat meest üritavad põgeneda talutamatu argipäevareaalsuse eest – tegu on katsega tungida inimese meeleseisundi ja ihade sügavikku.

Parimaks Balti linateoseks kuulutas žürii leeduka Andrius Blaževičiuse filmi "Jooksus".

Koos maailma filmitööstuse juhtivate suhtekorraldajate sekka kuuluva ettevõttega DDA välja antava DDA Spotlighti auhinna pälvisid tänavu Austria režissöör Sebastian Meise filmi "Suur vabadus" eest ja Lõuna-Aafrika päritolu USA režissöör Liesl Tommy filmi "Respect" eest. Auhinna eesmärk on tuua rambivalgusesse oma tegevuse või loominguga filmitööstuse mitmekesisust ja vähemusgruppide kaasamist edendanud filmitegijad.

Kuigi võitjad on selgunud, jätkub festival veel pühapäeval. PÖFF-i veebikinos saab festivalifilmide valikut vaadata alates 29. novembrist.

25. Pimedate Ööde filmifestivali auhinnad:

PÕHIVÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Mike Downey (esimees, Suurbritannia), Francis Annan (Suurbritannia), Nisan Dağ (Türgi), Eugen Tamberg (Eesti), Piret Tibbo-Hudgins (Eesti)

Parima filmi grand prix:

"Armas Thomas" (Saksamaa)

Lieber Thomas / Dear Thomas

Režissöör Andreas Kleinert

Žürii põhjendus: "Võimsa loo ja biograafilise filmi meisterliku teostuse eest, mis heidab valgust ühele Saksa kirjanduse kesksele kujule."

Parim režissöör:

Wojciech Smarzowski

"Pulmapäev" (Poola)

Wesele / The Wedding Day

Žürii põhjendus: "Lõikava teravusega paljastab režissöör praegusaegset korruptsiooni, ajaloo revisionismi ja sügavalt juurdunud vihkamist teistsuguste vastu, põimides Euroopa südames aset leidnud kuritegusid minevikus ja tänapäeval."

Parim operaatoritöö:

Emre Tanyildiz

"Ütle, kes on sinu sõbrad" (Türgi)

Beni Sevenler Listesi / The List of Those Who Love Me

Režissöör Emre Erdoğdu

Žürii põhjendus: "Esteetiliselt tervikliku ja loominguliselt kindlakäelise operaatoritöö eest, mis kujutab endast õpikuväärilist näidet 16-millimeetrise filmi ammendamatutest võimalustest ja naudingutest."

Parim stsenaarium:

Wojciech Smarzowski

"Pulmapäev" (Poola)

Wesele / The Wedding Day

Režissöör Wojciech Smarzowski

Žürii põhjendus: "Kompromissitu loo ja kahe väga spetsiifilise ajalooperioodi muljetavaldava elluäratamise eest esteetiliselt terviklikus kunstiteoses."

Parim naisnäitleja:

Sofja Krugova

"Rebi lahti ja unusta" (Venemaa)

Оторви и выбрось / No Looking Back

Režissöör Kirill Sokolov

Žürii põhjendus: "Lustlikult bravuurika ja nutikalt teadliku tegelaskuju loomise eest – nooruke näitleja, kes suutis silma jääda imeliselt tugevas komöödianäitlejate ansamblis."

Parim meesnäitleja:

Albrecht Schuch

"Armas Thomas" (Saksamaa)

Lieber Thomas / Dear Thomas

Režissöör Andreas Kleinert

Žürii põhjendus: "Silmapaistev, paljukihiline ja mitmekülgne nimiroll ning uskumatult usutav tõlgendus ühe Saksamaa kõige olulisema kunstniku elust pajatavas filmis, mis on tõeline filmikunsti tour de force.

Parim muusika:

Esa-Pekka Salonen

"Ootus" (Soome)

Odotus / The Wait

Režissöör Aku Louhimies

Žürii põhjendus: "Filmimuusika eest, mis pole mitte ainult vaimselt vabastav, pugedes oma emotsionaalse ehedusega publikule naha vahele, vaid peegeldab ühtlasi täiuslikult kolme peategelase sisemist kirge, armastust ja ebakindlust."

Parim kunstnikutöö:

Anna Nyitrai

"Igavesti igaveses" (Ungari)

Hatorszag / Perpetuity

Režissöör György Pálfi



Žürii põhjendus: "Põrgu apokalüptilise visiooni loomise eest futuristliku Euroopa düstoopias."

DEBÜÜTFILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Jayro Bustamante (esimees, Guatemala), Elfar Adalsteins (Island), Mostofa Sarwar Farooki (Bangladesh), Paul Thiltges (Luksemburg), Evelin Penttilä (Eesti)

Parim film:

"Teistsugused inimsööjad" (Saksamaa)

Altri cannibali / Other Cannibals

Režissöör Francesco Sossai

Žürii põhjendus: "Väga isikliku vaatenurga ja tugeva visuaalse käekirjaga film, innovatiivne ja värske. Stsenaarium ja näitlejatööd moodustavad suurepärase terviku selles üksinduse loos, mida jutustatakse väga tundlikult. See paneb meid kannatamatult ootama režissööri järgmist filmi."

Eriauhinnad:

"Tundmatu vesi" (Tšiili-Mehhiko)

Inmersión / Immersion

Režissöör Nicolás Postiglione

Žürii põhjendus: "Me siseneme esimestest kaadritest peale maailma, kus valitseb pinev teadmatus, mis ei lase vaatajat kuni lõpuni lahti. Kasutades meisterlikult põnevusfilmi võtteid, seatakse meid silmitsi eelarvamuste ja hirmudega, mis meie ühiskonda üha enam iseloomustab."

"Hakkaja naine" (Prantsusmaa)

Une femme du monde / Her Way

Režissöör Cécile Ducrocq

Žürii põhjendus: "Lugu, mis on jutustatud tõelise mõistmisega – see on erakordselt tähtis, kui kaevutakse inimese hinge kõige sügavamatesse soppidesse. Lavastaja teab, kuidas panna oma suurepärane näitlejaansambel mängima nii, et tulemus poleks üheplaaniline, ainult nii saame noorukite, aga ka filmi peategelase – keskealise ema, kes tahab anda oma pojale seda, mida tal endal lapsena ei olnud – maailmale tõeliselt kaasa elada."

BALTI FILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Xavier Henry-Rashid (esimees, Itaalia), Marjorie Bendeck (Saksamaa), Ben Pullen (Suurbritannia)

Parim film:

"Jooksus" (Leedu-Tšehhi)

Bėgikė / Runner

Režissöör Andrius Blaževičius

Žürii põhjendus: "Aus ja mõtlema innustav teos, mis tegeleb keerulise teemaga – suurepäraste näitlejatöödega südamlik film täis energiat ja kirge."

VÕISTLUSPROGRAMM "PÕHJUSEGA MÄSSAJAD"

Žürii: Kazik Radwanski (esimees, Kanada), Juris Kursietis (Läti), Rene van Pannevis (Holland)

Parim film:

"Ööliblikad" (Poola)

Ćmy / The Moths

Režissöör Piotr Stasik

Žürii põhjendus: "Film, mis viib meid kontseptuaalsele teekonnale sügavale metsa, kuhu kaovad arvutimängude laagrist põgenenud poisid. Väljakutsuv, intrigeeriv ja poeetiline, täis üksikasjalikult komponeeritud kaadreid – esitamas ebamugavaid küsimusi tänapäeva ühiskonna ja selle maskuliinsuse kohta."

Parim lühifilm:

"Nad pidid ületama jõe" (Prantsusmaa)

They Were To Cross The River!

Režissöör Faeze Karimpour

Žürii põhjendus: "Film, millelt pole võimalik pilku pöörata – maailmast, mis eksisteerib väljaspool aega ja tänapäeva tavasid."

RAHVUSVAHELISE FILMIAJAKIRJANIKE ÜHINGU FIPRESCI AUHIND:

Žürii: Ola Salwa (Poola), Aleksander Huser (Norra), Maarja Hindoalla (Eesti)

"Teised" (Poola-Prantsusmaa)

Inni ludzie / Other People

Režissöör Aleksandra Terpińska

Žürii põhjendus: "Kapitalismi ja selles üles kasvanud õõnsate inimeste söakas, tõetruu ja värskelt mõjuv kriitika."

OIKUMEENILINE AUHIND

Žürii: Andres Põder, Justinus Ilmar Kiviloo, Marge-Maria Paas, Tõnis Kark

"Mukagali. Poeedi lahkumine" (Kasahstan)

Мyкагали / Mukagali

Režissöör Bolat Kalõmbetov

Žürii põhjendus: "See on film, mille poeetiline keel ja visuaalne rikkus võimaldab kõige tundlikumaid teemasid tõlkida inimhinge keelde. Püüd ilu ja vaimu järele ei kustu ka kõige sügavamas ideoloogias ja räsitud südames, vaid avab hoopis ukse tõeliste vaimsete väärtuste ülistamisele."

PUBLIKUAUHIND

"Sõja sosinad" (Saksamaa)

Stille Post / Whispers of War

Režissöör Florian Hoffmann

ELUTÖÖAUHIND

Carlos Saura ja Elle Kull

DDA SPOTLIGHTI AUHIND

Liesl Tommy ja Sebastian Meise

BRUNO O'YA STIPENDIUM

Pääru Oja

NOORTE- JA LASTEFILMIDE FESTIVAL JUST FILM

Žürii: Stefani Kipani (Itaalia), Julia Jarl (Rootsi), Rasmus Merivoo (Eesti)

Grand prix:

"Mänguväljak" (Belgia)

Un Monde / Playground

Režissöör Laura Wandel

Žürii põhjendus: "Oluline lugu, mida jutustatakse meisterlikult ja väga erilisel viisil lapse vaatenurgast. Karm, aga haarav, laste suurepäraste osatäitmistega."

Eriauhind:

"In limbo"

In limbo

Režissöör Aleksandr Hant

Žürii põhjendus: "Tempokas ja aus, otsekohane, naljakas ja kurb. Meisterlik kinematograafiline teekond, mis jääb kauaks kummitama."

Euroopa lastefilmide assotsiatsiooni ECFA auhind

Žürii: Gloria Morano (Itaalia), Joe Ursell (Suurbritannia), Mikk Rand (Eesti)

Parim film:

"Minu isa on vorstike" (Belgia-Holland)

Mijn Vader Is een Saucisse / My Dad is a Sausage

Režissöör Anouk Fortunier

Eriauhind:

"Isegi hiired kuuluvad taevasse" (Tšehhi-Prantsusmaa-Slovakkia-Poola)

I Mysi Patrí do Nebe / Even Mice Belong In Heaven

Režissöörid Denisa Grimmová ja Jan Bubeníček