Uus linnavõim võtab Estonia ja filmilinnaku uuesti arutelu alla

Rahvusooper Estonia peadirektori Ott Maateni sõnul on neljas koht riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimistus õiglane, sest projekteerimise alustamisest ollakse veel kaugel.

"Kõigepealt tuleb saada käima plaanerimise protsessid ehk siis jõuda esmases etapis detailplaneeringuni, mis võtab Tallinnas vähemalt neli aastat," ütles Ott Maaten.

"Paralleelselt võib minna edasi arhitektuurikonkursiga, kui detailplaneering on kehtestatud, saab teha projekteerimise. Ma arvan, et ehitus kõige reaalsemalt saaks alata kusagil kõige varasemalt kuue, seitsme aasta pärast."

Tallinna kultuuriala abilinnapea Kaarel Oja leiab, et südalinn on rahvusooperi juurdeehituse jaoks igati õige koht, kuid rahvusooperi praegune nägemus sellest on endiselt vastuolus mitme olulise südalinnas kehtiva piiranguga.

"Tänane hoone ise on tervikuna ajalooehitismälestis ja kuidas Estonia nägemus sellega arvestab või mitte, pole üheselt selge. Teiseks on suur küsimus, et juurdeehituse asukoht asub Unesco kultuuripärandisse nimetatud Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal, kuhu uute hoonete ja ka juurdeehitiste rajamine ei tohi muuta ümbritseva linnaruumi olemust," ütles Kaarel Oja.

Samuti lisas Oja, et ka Tammsaare park on looduskaitse all. "Need on kõik sellised reeglid ja sellised küsimused, mida ei saa ignoreerida," lausus Oja.

Hoolimata sellest, et Tallinna filmilinnakul on ehitusluba ja Tallinna linn on jätkuvalt valmis ehitamist rahastama, on filmilinnak riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja lõpus. Linn loodab asjasse selgust saada kevadeks.

"Ma arvan, et filmilinnakuga alustamine enne Estonia alustamist on kindlasti võimalik ja võiks olla plaanis," rääkis Oja ja lisas, et oluline on mõista, kuidas ja millal toimub objektide rahastamine.

"Ma arvan, et see küsimus võiks saada lahenduse järgmise linnaeelarve strateegia kontekstis, mida hakatakse arutama kevadel. See võiks olla selgelt sees linna pikemas eelarvestrateegias ja sealt suhestuda sellega, et mida Kultuurkapital omalt poolt võimalikuks ja realistlikuks peab."