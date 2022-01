Elo Selirand: kirjutamisega saad võõraid elusid elada

Küll aga tõdes Selirand, et Vigala on tema teostes justkui kuliss. "Lihtsam on asju ette kujutada, et umbes nii võis see olla," tõdes ta. Näiteks mainis kirjanik, et teostes ei klapi Vigala mõis, mis tegelikult põletati maha 1905. aastal.

Kirjanik avaldas, et Vigala esialgne mõis ehitati jõe poole, ent ehitus ei kulgenud ootuspäraselt ning mõis vajus vette. Nii juhtub ka kirjaniku raamatus. Samuti ei kao Seliranna krimiromaanis ainult majad, vaid ka inimesed.

Küll aga ei mõtle kirjanik kõiki oma kirjeldavaid sündmusi ise välja. "Kõik sündmused on alati mingil määral kunagi aset leidnud," rääkis Selirand ja lisas, et lood on küll juhtunud, ent neid on kirjanduse tarbeks natukene kohandatud.

Raamatut ajendas Seliranda kirjutama kodalukk. Nii rääkis kirjanik loo ühest Mihklist, kes oli osav kodalukumeister. Küll aga sai ta enda kodalukkudega üsna jõukaks ning see ei meeldinud mõisnikule. Pahatahtlikult otsustas mõisahärra Mihkli maja maha põletada.

"Kui sa mõtled selle peale, et võis olla selline inimene, kes oskas teha kodalukku, siis miks ta ei võiks olla ka 17-aastane suurepärane detektiiv, kes on nii nutikas, et lahendab täieliku mõrvamüsteeriumi," rääkis Selirand oma teose sünnist.

Elo Selirand mainis, et kirjutamise kaudu saab ta asetada end kellegi teise rolli. "Saad justkui võõraid elusid elada," tõdes ta ja lisas, et selleks, et kõik toimiks, on vaja ennast asetada teiste inimeste peadesse.