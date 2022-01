Eeva Mägi lühifilm "Kolmapäev" linastub kinos Sõprus koos "Bergmani saarega"

Juba terve aasta on Sõpruse kino teinud kummarduse lühifilmidele, tuues kõigi levifirma Musta Käsi filmide ees ekraanile auhinnatud lühifilme Eestist ja mujalt maailmast.

"Kolmapäev" on Eeva Mägi lühike filmipoeesia mere, kajakate ja paadikuuriga. Autori enda sõnul on see seisundifilm leinast ja armastusest. Jaanus (Meelis Rämmeld) veedab oma naise Kariniga (Helena Merzin-Tamm) koduslipil viimase päeva. Hahkade hüüete, kalavõrkude ja tuulte keskel saadavad nad slipil koos Karini hinge vaikade taha. Armastust täis argipäev veereb õhtusse ja langeb koos loojuva päikesega mere sügavustesse.

Varasemalt on film olnud vaid korra ekraanil Pöff Shortsi programmis. Filmi tõstsid ERRi eelmise aasta lõpu parimate filmide tabelis esile mitu filmieksperti. Kaspar Viilup kirjutas: "Eraldi tuleb esile tõsta tänavuse aasta võimsaima elamuse pakkunud kodumane film, Eeva Mägi lühilugu "Kolmapäev". Põgus, aga meeletult rikkalik lugu leinast ja jäägitust armastusest. Pisarateni liigutav."

"Bergmani saar" ja Eeva Mägi "Kolmapäev" linastuvad koos kinos Sõprus alates 20. jaanuarist.