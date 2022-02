Pildid: Kogo galeriis avati Andres Galeano isikunäituse "Kadunud pilvede arhiiv"

4. veebruaril avati Kogo galerii ja naabergalerii Ag47 ruumides kunstnik Andres Galeano isikunäituse "Kadunud pilvede arhiiv", mis põimib omavahel perekonna- ja portreefoto ning omaaegse meteoroloogilise taevafotograafia. Näituse kuraator on Liina Raus.

Näitus "Kadunud pilvede arhiiv" võtab lähtepunktiks omaaegse meteoroloogiateenistuse materjalid, mis Teise maailmasõja ajal hõivati ning mis 1984. aastal Kataloonia valitsusele halvas seisukorras tagastati. Sealt asub kunstnik teekonnale Kataloonia arhiividesse, jälgides loo peategelaste saatusi, ühtlasi on see ka uurimus ja reis läbi Kataloonia maastiku.

Näitusele saab siseneda nii Kogo kui ka Ag47 galerii kaudu. Kogo galeriis külastajatele avanev osa näitusest jutustab omaaegse Kataloonia meteoroloogiateenistuse arhiividele tuginedes loo meteoroloogia ja fotograafia põimunud ajaloos. Ag47 galeriis aga avaneb külastajatele iseteeninduse põhimõttel töötav fotostuudio, kus saab teha selfie'sid valitud pilvetaustal.

Andres Galeano on Berliinis ja Barcelonas elav kunstnik. Galeanol on filosoofia, fotograafia ning skulptuuri ja vabade kunstide kraad erinevates Euroopa ülikoolidest, ta tegeleb fotograafia, video, installatsiooni ja performance'iga ning on korraldanud näitusi ja performance'eid Euroopas, Ladina-Ameerikas, USAs ja Kanadas.

Näitus jääb avatuks kuni 2. aprillini.