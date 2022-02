Tallinna linnamuuseum tutvustab juubeliaastal oma hinnalisi kogusid

Ekskursioonid viivad muuseumihooneis neisse paikadesse, mille uksed jäävad enamasti külastajatele suletuks: hoidlasse, pööningule ja kõige tagumisse keldrisoppi. Kohtumisel koguhoidjatega tuuakse välja esemed, mis igapäevaselt on varjul hoidlates ning mille kohta legende ja lugusid teavad rääkida just kogudega tegelevad muuseumitöötajad – ajaloolased ja konservaatorid.

Muuseumi kogud on muuseumi tugisammas, millest on näitustel-avahoidlates külastajatele vaadata tavaliselt üksnes murdosa. Tallinna linnamuuseumi varadest on praegu kokku seitsmes filiaalis nähtaval vaid kolm protsenti.

Tallinna linn pani linnamuuseumi kogudele aluse juba 111 aastat tagasi. Sellest alates on tegeletud linna ajaloopärandi teadliku kogumisega. Muuseum on võtnud säilitada linnaeluga seotud fotosid ja dokumente, kultuurilooliseid esemeid ja kunsti, aga ka sõjakeerises muuseumile üle antud või peremeheta jäänud vara.

Muuseumikogus on Tallinna raele läbi sajandite kuulunud reliikviad ning rae tegevusega seotud esemed. Samuti leiab kogudest siinsete arheoloogiliste kaevamiste leiud, kohalikke luksusesemeid, relvi, münte, märke ja mänguasju alates keskajast. Muuseum pakub mitmesaja aasta läbilõiget Tallinna argielu ja pidupäevi saatnud esemeist.

Kõik ekskursioonid "Kaadri taga. Kohtumised koguhoidjatega" leiab muuseumi kodulehelt.