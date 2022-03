Tiit Terik: teater pole ainult mängupaik, vaid see on ka pelgupaik

Kultuuriminister Tiit Terik ütles teatriauhindade galal peetud kõnes, et kahjuks on praegu maailmas olukord, kus teater pole ainult vaimu pelgupaik, vaid see on ka füüsiline pelgupaik.

Kui ma olin väikene poiss, jutustas mulle vanaisa enne magama jäämist ikka üht lugu oma lapsepõlvest: ta läks karja, istus suurele kivile, jäi seal tukkuma ja suure mühina peale, kui kivi maa alla vajus, avastas ta end võlumaailmast. Teater on meie võlumaailm. See võlumaailm on meie ees justkui haldjate maailm ja need inimesed, kes on meie ees laval, on justkui haldjad, kes lõikavad meid ära pärismaailmast. Eks see ole imeline tunne tõepoolest: ise oled laval ja näitlejad on saalis.

Lotman jagas teatri mõtteliselt kaheks: saaliks ja lavaks. Kui keerulistel koroonaaegadel on lava meid rõõmustanud, siis saalis on olnud mõnevõrra hõre, ja seda põhjusega. Sellepärast, et kui need kurjad näitavad oma lõpumärke, siis on nii nagu siin Vene Teatris täna, kus umbes 900 kohta on kõik täidetud. On lava täis, on saal täis ja elu saab normaalselt jätkuda.

See on koosloome, mis teatris sünnib. Sünnib laval ja publiku arusaamises, vastuvõtmises ja dialoogis. Mainisin reaalset maailma ja seda võlumaailmas siin, aga teater ei ole ainult mängupaik, vaid teater on ka pelgupaik. Pelgupaik nende uudiste eest, mis maailmas on, teatris saame nendest ennast paariks tunniks välja lülitada. Kahjuks on aga täna maailmas nii, et teater ei ole ainult vaimu pelgupaik, vaid see on ka füüsiline pelgupaik.

Me teame seda, mis on juhtunud Ukraina teatritega, Mariupoli teatri tragöödiast oleme ka kuulnud. Rääkisin täna hommikul oma ukraina kolleegiga ja teatripäeva raames mainis ta mulle päris mitut nime, kes on läinud oma riiki kaitsma ja ka armastatud näitlejad on seal oma elu jätnud. Oleme täna kindlasti mõtetes nende inimestega, kes Ukrainas praegu teatrietendusi nautida ei saa.

Meie teatrites on praegu aga teatriinimeste jaoks ka pidupäev. Mul on siiralt hea meel, et meil on sedavõrd armastatud teater, eesti inimesed armastavad teatrit ja suur tänu teile näitlejad, lavastajad, heli, valgus, video, garderoob, pilemüük, kõik need, kes toovad meieni selle imelise võlumaailma. Me armastame oma teatrit väga ja soovime, et see võlumaailm kestaks ja rõõmustaks meid läbi aegade.