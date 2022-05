Balti Tantsu Platvorm tutvustab teatraalseid ja sotsiaalpoliitilisi etendusi

"Mõned tööd tegelevad soo ja identiteedi küsimustega. Samuti on paar tööd, mis räägivad emaks olemisest just naise perspektiivist, mitte mehe omast ja see tundus meile väga huvitav," rääkis žüriiliige, Norra CODA tantsufestivali kunstiline juht Stine Nilsen.

"Samuti on teoseid, mis on ühest küljest väga kontseptuaalsed ja pealtnäha abstraktsed, nad liiguvad jõudsalt edasi ja ei vaata ajas tagasi. Samas tegelevad kõik inimeseks olemisega," lausus ta.

Balti Tantsu Platvormi eesti poolse korraldaja Triinu Aroni sõnul on tegemist väga olulise platvormiga, mis aitab Balti tantsukunstil rahvusvaheliselt nähtav olla.

"Kui me ikkagi tahame näha, et eesti kaasaegne tants on rahvusvahelisel väljal olemas / .../ siis on ülimalt oluline selliseid festivale teha ja siia kutsuda väliskülalisi, et see kord on ka siin rahvusvahelist väliseksperti, kes on kõik oma valdkonna professionaalid," rääkis festivali korraldaja, Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron.

Festivali avab täna õhtul Salme kultuurikeskuses etenduv Läti tantsukunstnike lavastus "Väga head minutid".

Žüriil tuli läbi vaadata enam kui 100 etendust, mille seast valiti Balti Tantsu Platvormile vaid üheksa võimalikult eriilmelist teost. Nende hulgas on nii teatraalseid, abstraktseid kui ka sotsiaalpoliitiliste teemadega tegelevaid töid. Norrast pärit tantsuekspert Stine Nilsen ütleb, et Balti riikide tantsijad ja koreograafid paistavad silma hea treenituse ja tugeva tantsuhariduse poolest.

Eesti tantsulavastustest pääsesid lõppvalikusse loomekoosluse Olmeulmad teos "Pühakude", Mart Kangro "Enneminevik", ning Jette Loona Hermanise ning Johan Rosenbergi debüütlavastus "Eden Detail".

Baltimaade nüüdistantsu tutvustav Balti Tantsu Platvorm toimub 19.–21. mai Tallinnas. Kolme päeva jooksul esitleb ülevaatefestival üheksat lavastust, toimuvad töötoad ja tantsuprofessionaalide kohtumised.