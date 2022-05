EKA lõputööde festivali iseloomustab jätkusuutlikkus

Ringkäiku võib alustada EKA peahoonest, kus bakalaureuse- ja magistritöid jagub nii galeriisse kui ka kõigile korrustele üle maja. Paljusid autoreid ühendab teemana jätkusuutlikkus ja seda mitte ainult disainis või arhitektuuris.

"Kasutatakse ära vanu materjale, kasutatakse vanu ideid, liigutakse radadel, mis on ühtlasi nii uued kui vanad ja sellisel osavõtlikul inimeste ja keskkonda osavõtlikult puudutaval moel," tutvustas EKA kommunikatsioonispetsialist Andres Lõo. "Kaasaegne kunst on asunud inimesele lähenema."

Magistrant Johannes Luik on viinud kunsti inimesele nii lähedale, et on ise osa oma installatsioonist. "Jaa, osa minu teosest on tõesti kestvus-performance, kuna ma tegelikult olen skulptuuri ja installatsiooni taustaga ning pigem tegelen ruumide loomise ja materjaliga töötamisega, siis kuidagimoodi see research või uurimus jõudis kohta, kus ma avastasin, et võibolla peab ise ka hakkama olema ruumides ja kogema neid," rääkis kaasaegse kunsti magistrant Johannes Luik.

"Ma olen siin loonud ka võimaluse, et inimesed saavad tulla minu juurde ja arutada minuga asju," lisas Luik.