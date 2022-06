Fotografiskas saab näha Frank Ockenfelsi ülevaatenäitust

Enam kui kolm aastakümmet on Ockenfels portreteerinud maailmakuulsaid näitlejaid, muusikuid ja Hollywoodi tegelasi, eksperimenteerides valguse, optika ja kaameratega.

Sürrealistlikes kollaažides muutuvad tema tehtud portreed vaikelu sarnasteks kompositsioonideks.

Fotograafi sõnul inspireerib teda kõige rohkem inimese nägu, silmad ja pilk, mis jagavad vaatajaga oma lugu.

"Kui sa vaatad kellelegi otsa, siis ajab see isegi nagu kergelt ärevile, eriti kui oled kellelegi väga lähedal. Ta vaatab sulle vastu. Siis ta avaneb ja hakkab sinuga kõnelema. Läbi silmade, suu liikumise ja kõige muu. Kui ma aastaid tagasi alustasin pildistamist, ma proovisin igasuguseid asju, aga siis märkasin, et alati jõudsin ma tagasi näo juurde. Võtsin appi valguse, mis sobis hetkemeeleoluga. See oli meie hetk. Minu arvates on portree puhul väga oluline, et me tunneksime, see on meie ühine hetk," selgitas Ockenfels.